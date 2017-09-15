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Движение по нескольким улицам Иркутска будет временно ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - Движение по нескольким улицам Иркутска будет временно ограничено.

Так, с 15 по 25 сентября движение транспорта по улице Коммунистической в районе пересечения с улицей 3-го Июля будет частично ограничено. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на канализационных сетях.

Также с 15 по 25 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Поленова в районе дома № 18а. Это связано с проведением аварийных работ на сетях теплоснабжения.

Кроме того, с 25 по 27 сентября проезд по улице 2-я Железнодорожная в районе гаражного кооператива № 90 будет ограничено. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

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2017-09-15 13:11:13




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