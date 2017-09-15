Объекты инфраструктуры по программе устойчивого развития села должны быть сданы в Иркутской области до 1 декабря
Иркутск. Сибирские новости - До 1 декабря от муниципальных образований должны поступить акты ввода объектов социально-инженерной инфраструктуры, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области». Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко на совещании по вопросу реализации мероприятий программы. В совещании приняли участие представители региональных министерств, мэры и специалисты отделов сельского хозяйства из 17 районов области, главы сельских поселений.
Как отметил А. Кириленко, в рейтинге регионов Сибири по объему средств федерального бюджета, направленных на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, Иркутская область делит первое место с Красноярским краем. Стоит задача ввести 11,83 тыс. кв. м жилья. Это почти на 3,5 тыс. кв. м больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба облправительства.
В рамках программы также запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов, плоскостных спортивных сооружений, продолжается строительство школ, домов культуры, планируется построить водоразводящие сети, ведется строительство газопровода низкого давления, запланировано строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов. Объем средств федерального бюджета, предоставленных Иркутской области в 2017 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, является максимальным в Сибирском федеральном округе.
Ссылки по теме:
- Жилищные условия в Иркутской области в этом году улучшили 114 сельских семей
- Общественно значимые проекты сельских жителей отобрали в Иркутской области
- В Бохане началось строительство дома для двух специалистов здравоохранения
- Строительство восьми ФАПов началось в Тулунском районе
2017-09-15 13:20:05