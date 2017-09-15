Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 15.09.2017, 15:18
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.77 (+0.10)
EUR 68.69 (-0.40)
10 CNY 88.13 (-0.17)
Информер праздники сегодня

Выставочный проект «Отоваренная мечта» о советском дефиците пройдет в Иркутске

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - С 22 сентября по 26 ноября 2017 года в галерее Виктора Бронштейна пройдет выставочный проект «Отоваренная мечта». Экспозицию можно считать своеобразным экскурсом в историю советского дефицита, исследованием взаимоотношений дефицита и рекламы в нашей стране с конца 1910-х до середины 1990-х годов.

В обществе дефицита, покончить с которым удалось только к середине 1990-х годов, реклама становилась явлением парадоксальным: ведь главная проблема состояла не в том, чтобы повысить спрос, а в том, чтобы его хоть как-то удовлетворить. Любая вещь, даже самой первой необходимости, была для советского человека объектом мечты. Ее нужно было «доставать», и для этого было недостаточно просто работать и зарабатывать деньги.

Советская реклама не просто демонстрировала книги и зубную пасту, галоши и майонез, соки, шампанское и черную икру, пылесосы и полотёры, телевизоры, автомобили и, конечно, советскую парфюмерию. Каждый рекламный плакат, прежде всего, создавал имидж счастливого общества изобилия и подкреплял главный советский лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселее!».

В рамках экспозиции представлены фотографии классиков российской фотографии: Александра Родченко, Аркадия Шайхета, Бориса Игнатовича, Всеволода Тарасевича, Дмитрия Бальтерманца, Виктора Ахломова и многих других, а также рекламные плакаты, отрывки из советских фильмов и предметы советского быта. Экспозицию поддерживают уникальные экспонаты из Музея ретромототехники и предметов быта эпохи СССР (г. Иркутск).

На выставке, как и когда-то в Советском Союзе, мечта побеждает реальность, а в ее заключительной главе, посвященной 90-м, видно, как дефицит начинает сходить на нет, а мечту затмевает открывшийся рынок.

Ссылки по теме:

2017-09-15 13:26:56




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!