Выставочный проект «Отоваренная мечта» о советском дефиците пройдет в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - С 22 сентября по 26 ноября 2017 года в галерее Виктора Бронштейна пройдет выставочный проект «Отоваренная мечта». Экспозицию можно считать своеобразным экскурсом в историю советского дефицита, исследованием взаимоотношений дефицита и рекламы в нашей стране с конца 1910-х до середины 1990-х годов.
В обществе дефицита, покончить с которым удалось только к середине 1990-х годов, реклама становилась явлением парадоксальным: ведь главная проблема состояла не в том, чтобы повысить спрос, а в том, чтобы его хоть как-то удовлетворить. Любая вещь, даже самой первой необходимости, была для советского человека объектом мечты. Ее нужно было «доставать», и для этого было недостаточно просто работать и зарабатывать деньги.
Советская реклама не просто демонстрировала книги и зубную пасту, галоши и майонез, соки, шампанское и черную икру, пылесосы и полотёры, телевизоры, автомобили и, конечно, советскую парфюмерию. Каждый рекламный плакат, прежде всего, создавал имидж счастливого общества изобилия и подкреплял главный советский лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселее!».
В рамках экспозиции представлены фотографии классиков российской фотографии: Александра Родченко, Аркадия Шайхета, Бориса Игнатовича, Всеволода Тарасевича, Дмитрия Бальтерманца, Виктора Ахломова и многих других, а также рекламные плакаты, отрывки из советских фильмов и предметы советского быта. Экспозицию поддерживают уникальные экспонаты из Музея ретромототехники и предметов быта эпохи СССР (г. Иркутск).
На выставке, как и когда-то в Советском Союзе, мечта побеждает реальность, а в ее заключительной главе, посвященной 90-м, видно, как дефицит начинает сходить на нет, а мечту затмевает открывшийся рынок.
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2017-09-15 13:26:56