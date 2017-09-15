Работы в рамках проекта «Безопасные дороги» завершены на 46 объектах Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - Работы на 46 объектах в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Иркутской области выполнены на 100%. На 12 из них работы приняты и оплачены, по остальным ведется приемка. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Всего в этом году в рамках проекта заключено 27 контрактов на 69 объектов.
Так, Ангарск полностью завершил все работы по проекту 22 августа. Отремонтировано 15,4 км на улицах Ленина, Московский тракт, Московская, Ворошилова, Рыночная, Коминтерна. В Иркутске на 23 объектах ремонта завершены работы, отремонтировано 20,7 км дорог по улицах Розы Люксембург, Лермонтова, Вампилова, Сурнова, Советская, Тимирязева, Фридриха Энгельса, Ширямова, Челябинская.
Два объекта ремонта в стадии завершения: Ново-Ленинская объездная автодорога 2,3 км и улица Маршала Жукова 1,1 км. Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении Сурнова и Ново-Ленинской объездной автодороги выполнены на 49%.
Для устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в Иркутске установлены дорожные знаки на пяти объектах, на трех объектах выполнены работы по установке ограждений, отремонтирован светофор. До конца сентября будет установлено семь светофоров, сообщает пресс-служба областного правительства.
В Шелехове выполнен ремонт на улицах Леонида Кулика, Ленина, Кочубея и Заводской общей протяженностью 3,8 км. До конца сентября планируется выполнить работы по ремонту на оставшихся восьми объектах с вводом в эксплуатацию 9,74 км - это улица Известковая, проспект Центральный, въезд и выезд из Шелехова.
Капитальный ремонт подъезда к Новогрудинино (Иркутский район) выполнен на 52,1%, ремонт автомобильной дороги Иркутск - Оса - Усть-Уда - на 74,5%. На 17,2 км дороги Иркутск - Усть-Ордынский установлен светофорный объект. Также в рамках приоритетного проекта до конца сентября планируется выполнить работы по обустройству искусственным освещением автомобильной дороги Иркутск - садоводство «Дорожный строитель», установить две камеры на дороге Иркутск - Усть-Ордынский (с 11,3 по 18,8 км).
Планируемая дата завершения всех работ по контрактам - 30 октября. «От того насколько качественно и в срок будут выполнены работы по проекту, будет зависеть дальнейшее участие Иркутской области в проекте. Перечень объектов на 2018 год уже определен, и нужно приложить все усилия для завершения работ на объектах 2017 года», - сказал Е. Липатов.
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2017-09-15 13:54:46