Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 15.09.2017, 15:19
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.77 (+0.10)
EUR 68.69 (-0.40)
10 CNY 88.13 (-0.17)
Информер праздники сегодня

Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в Братском экономическом форуме

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания приняли участие во II Братском экономическом форуме. Он начал свою работу 15 сентября в Братске. В торжественной церемонии открытия форума приняла участие вице-спикер Законодательного Собрания, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова, которая передала участникам приветствие от спикера областного парламента Сергея Брилки. В мероприятии также приняли участие депутаты Артем Лобков, Георгий Любенков и Александр Дубровин.

Н. Дикусарова подчеркнула, что Братский экономический форум - одно из значимых событий на территории Иркутской области и пожелала участникам плодотворной работы. Она также отметила, что характерной особенностью братского Форума является то, что тут ставятся конкретные проблемы конкретных территорий, и эти вопросы будут учтены при формировании повестки Законодательного Собрания области.

«Вице спикер приняла участие в пленарном заседании форума «Стратегия развития экономики северных территорий», на котором, в частности, рассказала о работе над проектом стратегии социально-экономического развития Иркутской области и необходимости эффективного взаимодействия разных уровней власти, депутатского корпуса, общественности и бизнеса», - сообщает пресс-служба ЗС.

Напомним, Братский экономический форум проходит под девизом «Объединяя возможности», в нем принимают участие 127 предприятий и организаций Иркутской области и ряда других регионов России, участвуют 275 человек. В выставочной программе представлены экспозиции 35 предприятий и организаций. В течение двух дней пройдут около десятка мастер-классов от специалистов в области маркетинга, рекламы, планирования из Москвы, Иркутска и Братска.

Площадка форума рассчитана на прямой диалог представителей деловых кругов, бизнеса, органов власти и экспертного сообщества. В числе обсуждаемых тем: развитие экономических связей территорий севера Иркутской области, деловой климат, поддержка сельского хозяйства и строительства, новые тренды и стратегии развития экономики.

Ссылки по теме:

2017-09-15 14:00:51




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!