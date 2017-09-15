Ремонт 500 - 600 домов в год намерен проводить Фонд капремонта МКД Иркутской области

14:07 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году в Иркутской области уже проведено визуальное обследование более …

Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в Братском экономическом форуме

14:00 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания приняли участие во II Братском экономическом …

Работы в рамках проекта «Безопасные дороги» завершены на 46 объектах Иркутской области

13:54 - Иркутск. Сибирские новости - Работы на 46 объектах в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные …

Выставочный проект «Отоваренная мечта» о советском дефиците пройдет в Иркутске

13:26 - Иркутск. Сибирские новости - С 22 сентября по 26 ноября 2017 года в галерее Виктора Бронштейна пройдет …

Объекты инфраструктуры по программе устойчивого развития села должны быть сданы в Иркутской области до 1 декабря

13:20 - Иркутск. Сибирские новости - До 1 декабря от муниципальных образований должны поступить акты ввода объектов …

Более 8,9 млн пассажиров отправлено со станций ВСЖД

13:15 - Иркутск. Сибирские новости - За восемь месяцев 2017 года на ВСЖД перевезено более 8,9 млн пассажиров. …

Движение по нескольким улицам Иркутска будет временно ограничено

13:11 - Иркутск. Сибирские новости - Движение по нескольким улицам Иркутска будет временно ограничено.Так, с …

Требования об охране жизни и здоровья детей нарушали 27 образовательных учреждений в Нижнеудинском районе

13:02 - Иркутск. Сибирские новости - Нижнеудинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства …

Началась подача тепла в социальные учреждения Иркутска

12:57 - Иркутск. Сибирские новости - Началась подача тепла в социальные учреждения Иркутска. Об этом мэру Иркутска …

Эксперт: появление сакситоксина в Байкале связано с лесными пожарами

12:37 - Иркутск. Сибирские новости - Появление сакситоксина - паралитического яда моллюсков - в акватории Байкала …