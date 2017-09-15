Ремонт 500 - 600 домов в год намерен проводить Фонд капремонта МКД Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году в Иркутской области уже проведено визуальное обследование более 600 многоквартирных домов (МКД). По словам первого заместителя генерального директора фонда капитального ремонта МКД Иркутской области Олега Хинданова, в настоящее время специалисты фонда готовят предложения собственникам этих зданий, чтобы до конца года объявить конкурсы на привлечение подрядчиков.
"В ближайшее время Фонд сумеет выйти на плановую реализацию 500 - 600 МКД в год, - заявил Олег Хинданов на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания. - На заседании, которое состоялось сегодня, был рассмотрен вопрос «О ходе исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы».
Первоначальный краткосрочный план предусматривал, что в 2017 году в регионе запланировано к ремонту 342 дома (на сумму 1,211 млрд руб.). По поручению и.о. председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова предусмотрено увеличение плана капитального ремонта в 2017 году. Предлагается провести общестроительные работы на 321 МКД и в 157 МКД отремонтировать лифты. Общая сумма выполненных работ составит 2,275 млрд руб. Также Фонд продолжает дальнейшую работу по увеличению плана, в частности, предусматривая ввод МКД с ремонтом кровель в зимний период 2017 - 2018 гг.
Напомним, что в 2015 году было отремонтировано 95 домов (335,2 млн руб.), в 2016-ом - 143 дома (837 млн руб).
На заседании комитета по собственности и экономической политике было отмечено, что собираемость взносов на капитальный ремонт в Иркутской области растет. В 2014 году она составляла 49%, а в 2016 году достигла 75,6%.
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2017-09-15 14:07:06