Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 19.09.2017, 01:27
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.53 (+57.53)
EUR 68.58 (+68.58)
10 CNY 87.92 (+87.92)
Информер праздники сегодня

«Прямая линия» с губернатором Иркутской области состоится 22 сентября

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - «Прямая линия» с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко пройдет 22 сентября с 17:00 до 19:00.

Прямая трансляция будет вестись на «России 24» и АИСТе, радио «Комсомольская правда Иркутск», а также в Интернете на сайте irkutskmedia.ru, vesti.irk.ru, irk.kp.ru и open.irkobl.ru. Об этом сообщается на официальной странице главы региона в Facebook.

Напомним, вопросы также принимаются по телефону 8-800-2000-665 в будние дни с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный. Также отправить информацию можно на электронную почту gubernatory@govirk.ru. Во время эфира будут озвучены вопросы, поступившие на телефон «горячей линии» и электронную почту, а также поступившие непосредственно во время проведения мероприятия.

Ссылки по теме:

2017-09-18 10:33:08




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!