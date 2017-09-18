«Прямая линия» с губернатором Иркутской области состоится 22 сентября

Иркутск. Сибирские новости - «Прямая линия» с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко пройдет 22 сентября с 17:00 до 19:00.



Прямая трансляция будет вестись на «России 24» и АИСТе, радио «Комсомольская правда Иркутск», а также в Интернете на сайте irkutskmedia.ru, vesti.irk.ru, irk.kp.ru и open.irkobl.ru. Об этом сообщается на официальной странице главы региона в Facebook.



Напомним, вопросы также принимаются по телефону 8-800-2000-665 в будние дни с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный. Также отправить информацию можно на электронную почту gubernatory@govirk.ru. Во время эфира будут озвучены вопросы, поступившие на телефон «горячей линии» и электронную почту, а также поступившие непосредственно во время проведения мероприятия.



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2017-09-18 10:33:08