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Завод по производству глюкометров построят в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске построят завод по производству глюкометров и тест-полосок для определения сахара в крови на основе инновационной технологии с применением фермента GDH с карбоновым напылением.

Соответствующее соглашение о реализации проекта федерального уровня подписали Корпорация развития Иркутской области (КРИО) и ООО «МедТехСервис». Планируемый проект является социально значимым как для Иркутской̆ области, так и для страны в целом, отмечается в сообщении КРИО.

По приблизительным оценкам, в России не менее 8,7 млн человек страдают от сахарного диабета. Новое отечественное производство тест-полосок поможет им эффективно контролировать уровень глюкозы в крови и планировать свою программу лечения, предоставляя одно из самых точных измерений на рынке по цене ниже импортных аналогов на 20 - 50%.

Благодаря этому сократятся и бюджетные расходы на государственные закупки тест-полосок для медицинских учреждений. Ожидается, что мощность производства будет составлять 3,168 млн упаковок тест-полосок в год. Их производство привнесет дополнительные налоговые поступления в бюджеты разных уровней и создаст не менее 200 рабочих мест.

Производственное оборудование и технологию поставляет корейская компания B-bio Ltd., являющаяся дочерней̆ компанией̆ группы Philosys. С данной компанией̆ подписан контракт на доставку и монтаж оборудования, обучение персонала и пуско-наладочные работы производства тест-полосок Gmate.

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2017-09-18 10:47:32




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