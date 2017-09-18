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Минтранс готов выделить средства на модернизацию причалов Байкала и строительство экосудна
12:05 - Улан-Удэ. Сибирские новости - Министерство транспорта России готово выделить средства на проведение дноуглубительных …
Доверчивые граждане отдали мошенникам свыше 22 тыс. руб. в Усолье-Сибирском
12:01 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - За прошедшую неделю четверо усольчан отдали мошенникам общую сумму …
Представительство Российского Экспортного Центра откроют для поддержки несырьевого экспорта в Иркутской области
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области до конца года откроют региональное обособленное подразделение …
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на Кубке России по пауэрлифтингу
11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области успешно выступили на Кубке России по пауэрлифтингу …
Дно Байкала чистили спасатели от затонувших объектов
11:16 - Иркутск. Сибирские новости - Итоги экологической экспедиции «Хрустальная глубина», проведенной …
Ключи от квартир получили 58 детей-сирот в Шелехове
11:07 - Иркутск. Сибирские новости - В Шелехове вручили ключи от квартир детям-сиротам. Новоселами стали 58 человек. …
Мелкосортный прокат будут производить в Усолье-Сибирском
11:00 - Иркутск. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском построят металлургический завод по производству мелкосортного …
Отходы БЦБК исследуют на предмет их переработки
10:51 - Иркутск. Сибирские новости - Между Корпорацией развития Иркутской области (КРИО), Иркутским научным центром …
Завод по производству глюкометров построят в Иркутске
10:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске построят завод по производству глюкометров и тест-полосок для …
«Прямая линия» с губернатором Иркутской области состоится 22 сентября
10:33 - Иркутск. Сибирские новости - «Прямая линия» с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
21 сентября ВТБ в Иркутске проведет семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов.
«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориальных избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Система отработала штатно, без сбоев. Превышения нагрузки на сети, а также DDOs-атак на портал webvyboryedg.ru зафиксировано не было.
ВТБ в Иркутске подвел итоги работы за летний период текущего года. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 сентября составил 15,87 млрд рублей, пассивный портфель - 20,07 млрд рублей, портфель документарных сделок – 2,47 млрд рублей.