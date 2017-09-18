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Отходы БЦБК исследуют на предмет их переработки

Фото: БЭВ
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Иркутск. Сибирские новости - Между Корпорацией развития Иркутской области (КРИО), Иркутским научным центром СО РАН, Межрегиональным фондом поддержки стратегических инициатив «Байкальские стратегии» и компанией ARBIOM (США - Франция) подписано четырехстороннее соглашение. В соответствии с ним, компания ARBIOM проведет исследование отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и древесной биомассы, после чего предоставит коммерческое предложение по строительству завода по переработке данных отходов.

КРИО в свою очередь проведет анализ этого предложения и в случае положительного решения профинансирует проект. Древесная биомасса, оставшейся от отходов БЦБК, может быть переработана в белковые продукты, которые будут использоваться в качестве корма для рыб. В случае успешной реализации проект может стать толчком для развития рыбной промышленности в регионе и сопутствующих ей машиностроительных производств, отмечается в сообщении КРИО.

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2017-09-18 10:51:31




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