Мелкосортный прокат будут производить в Усолье-Сибирском

Иркутск. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском построят металлургический завод по производству мелкосортного проката. Соответствующее соглашение подписано в Корпорации развития Иркутской области (КРИО). Проект заключается в переработке металлолома и получении готовой продукции - строительной арматуры. Планируется выпуск 100 тыс. тонн металлопроката в год, при этом будет создано 219 новых рабочих мест.



Объем инвестиций составит 2,9 млрд руб., два года должно уйти на строительство объекта. Кроме того, предполагается участие пяти партнеров, один из них КРИО, которая войдет в состав учредителей с суммой 30 млн руб. Через год эти денежные средства будут возвращены с определенной доходностью.



«Задача корпорации состоит в том, чтобы поддержать этот проект со стороны правительства Иркутской области. В этом заинтересованы и сами инвесторы, ведь кроме налоговых льгот, предусмотренных в ТОСЭР, а также инвестиций КРИО, планируется привлечение средств Фонда развития моногородов. В свою очередь, реализация проекта, позволит снизить стоимость строительной арматуры в Иркутской области», - говорится в сообщении КРИО со ссылкой на Е. Орачевского.



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2017-09-18 11:00:39