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Ключи от квартир получили 58 детей-сирот в Шелехове

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Иркутск. Сибирские новости - В Шелехове вручили ключи от квартир детям-сиротам. Новоселами стали 58 человек. Все они состояли в очереди на предоставление жилых помещений в рамках государственной региональной программы «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы. «Квартиры приобретены по договору долевого участия в строительстве на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. С новоселами заключены договоры найма специализированного жилого помещения», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министерство имущественных отношений Иркутской области в новом доме в третьем микрорайоне Шелехова приобрело 142 квартиры, все жилые помещения предоставлены детям-сиротам. Застройщиком дома выступила строительная компания ООО «Креста». Новый девятиэтажный дом оснащен современными инженерными системами. В 2016 году на территории Иркутской области жилыми помещениями были обеспечены 662 гражданина из числа детей-сирот. В этом году планируется обеспечить 745 детей-сирот региона.

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2017-09-18 11:07:22




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