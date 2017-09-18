Дно Байкала чистили спасатели от затонувших объектов

Иркутск. Сибирские новости - Итоги экологической экспедиции «Хрустальная глубина», проведенной сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, были подведены в минувшую субботу. В этот день завершился третий этап глобальной акции, посвященной сохранению уникальной экосистемы озера Байкал, инициированной Сибирским региональным центром МЧС России.



Сентябрь был выбран не случайно для проведения работ по устранению загрязнения как акватории озера, так и его прибрежных территорий. В период окончания основного туристического сезона существенно снижается число отдыхающих и плавсредств, а температура воды оптимальна для многодневных погружений водолазов. Кроме того, степень её прозрачности, характерная для озера в сентябре, является необходимым условием применения телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Falcon». Его задействуют для обнаружения и подъема крупных объектов на больших глубинах.



«За 15 лет существования Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России были зарегистрированы происшествия с провалами 163-х автомобилей, 30-ти плавсредств, 14-ти снехогоходов, 5-ти мотоциклов, трактора, вертолета и самолета. Из них силами наших спасателей было поднято со дна 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, оба легкомоторных воздушных судна и трактор, - рассказал начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семён Белокуров. - Перед началом экоэкспедиции мы составили подробную карту оставшихся в озере объектов. В планах отряда сделать данное мероприятие традиционным, потому что такое «подводное кладбище» напрямую влияет на экосистему этого уникального места».



11 сентября был дан старт экоэкспедиции «Хрустальная глубина». Около 800 человек - сотрудники МЧС России, представители администраций муниципальных образований Листвянка, Голоустненское, Шара-Тоготское, Слюдянское, Северобайкальское, Посольское, Баргузинское, учащиеся общеобразовательных учреждений, волонтеры - приняли участие в уборке мест отдыха, популярных у туристов и местного населения. Общими усилиями было собрано и вывезено более 600 мешков с бытовым мусором.



В ходе второго этапа спасатели-водолазы провели очистку дна озера Байкал в районе пирсов и стоянок судов. Доставали разрушенные береговые ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов, автомобильные покрышки и бытовой мусор.



Третий этап был посвящен поиску и подъему затонувших на большой глубине потенциально опасных крупногабаритных объектов. По словам спасателя-водолаза Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Николая Рыбаченко, большая часть таких работ приходится на зимний период. Именно в это время года из-за несоблюдений требований безопасности под лед уходит техника, зачастую с водителями и пассажирами.



«На толстом льду можно установить подъемные механизмы, а сейчас мы используем понтоны, которые наполняются сжатым воздухом. Они поднимают автомобиль на поверхность, далее его катером буксируют к берегу, где КАМАЗом вытягивают на сушу», - пояснил Н. Рыбаченко.



Сложнейшая операция занимает несколько часов. С помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Falcon» и локаторов бокового обзора был обнаружен и поднят на поверхность автомобиль, найденный на глубине более 5 метров в районе местности мыса Улан-Хада в 300 метрах от берега, и брошенные рыболовные сети.



«Очень важно не только поднять затонувшую технику со дна озера, но и разыскать владельца, чтобы он её забрал для дальнейшей утилизации. Большая часть таких объектов находится в зоне Прибайкальского национального парка, и оставлять этот металлолом на берегу мы не имеем права, - подчеркнул заместитель начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Сукманов. - Поэтому еще раз призываем быть предельно ответственными всех владельцев транспортных средств, ведь от ваших действий зависит судьба озера».



В этот день спасатели-водолазы проверили несколько точек с карты затонувших объектов и провели работы по их подъему.



Популяризация бережного отношения к природе, привлечение внимания к проблемам экологии являются одной из составляющих этой масштабной акции, проведенной байкальскими спасателями. Очистка дна озера от крупногабаритного мусора с большой загрязняющей нагрузкой будет продолжена.



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2017-09-18 11:16:32