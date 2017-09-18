Спортсмены Иркутской области успешно выступили на Кубке России по пауэрлифтингу

Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области успешно выступили на Кубке России по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье». Соревнования прошли с 14 по 15 сентября в Кемерово.



В состав сборной команды области вошли спортсмены из Ангарска и Иркутска. Шесть медалей (две золотые, две серебряные и две бронзовые) завоевали иркутские пауэрлифтеры.



Золото завоевали Денис Олефир в весовой категории до 66 кг (сумма троеборья 657,5 кг) и Андрей Сычев в весовой категории до 93 кг (сумма троеборья 735 кг). Серебряными призерами Кубка России стали Елена Кучеренко в весовой категории свыше 84 кг (сумма троеборья 580 кг) и Юрий Гнильский в весе до 105 кг (сумма троеборья 800 кг).



В весовой категории до 74 кг третье место занял Александр Каптуров, в сумме троеборья он набрал 705 кг. На третью ступень пьедестала также поднялась Анастасия Червякова в весе до 52 кг (сумма троеборья 415 кг). Показанный результат позволил спортсменке выполнить норматив мастера спорта России международного класса.



Норматив мастера спорта России на этих соревнованиях выполнила ангарчанка Анастасия Шавель. В весовой категории до 72 кг она заняла четвертое место с суммой троеборья 422,5 кг.



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2017-09-18 11:52:08