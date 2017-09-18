Представительство Российского Экспортного Центра откроют для поддержки несырьевого экспорта в Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области до конца года откроют региональное обособленное подразделение Российского Экспортного центра (РЭЦ) для поддержки несырьевого экспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Для поддержки несырьевого экспорта в России единым окном является РЭЦ, который может оказать помощь российским компаниям-экспортерам. По словам директора по организации поддержки некрупных экспортеров Бориса Игошинна, логистическое администрирование и сертификация зачастую мешает нашим компаниям выходить на внешние рынки, поскольку это довольно сложный и затратный процесс, поэтому РЭЦ предоставляет финансовые и нефинансовые виды поддержки.



Министр экономического развития региона Евгений Орачевский отметил, что открытие представительства РЭЦ как одного из мощнейших институтов развития бизнеса в стране, оказывающих комплексную поддержку, является преимуществом для региона.



«Экспортный потенциал Иркутской области огромен, и представительство РЭЦ в регионе сможет оказывать поддержку малым и крупным компаниям. Совокупная капитализация всех структурных подразделений РЭЦ превышает 110 млрд руб, а наличие аналитического центра дает возможность бизнесу получать качественную информацию», - подчеркнул Е. Орачевский.



На данный момент все финансовые услуги РЭЦ предоставляются безвозмездно. Как для крупных, так и мелких предприятий оказываются услуги страхования, сертифицирования, широкий спектр кредитных продуктов, всевозможные виды финансирования. Отдельно можно выделить гарантию возврата НДС, что дает возможность быстрого пополнения оборотных средств, что очень важно для экспортеров любого уровня.



2017-09-18 11:58:36