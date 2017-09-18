Доверчивые граждане отдали мошенникам свыше 22 тыс. руб. в Усолье-Сибирском

Фото: ГУ МВД по ИО

Усолье-Сибирское. Сибирские новости - За прошедшую неделю четверо усольчан отдали мошенникам общую сумму более 22 тыс. руб.



29-летний мужчина отдал свою банковскую карту знакомой, сообщил ей пин-код, необходимый для снятия денег в банкомате. Со слов подруги потерпевшего, карту у нее похитили. В результате мужчина лишился 9 тыс. руб., деньги сняли в помещении банка. В субботу жертвой подобного преступления стала еще одна усольчанка, которая пострадала в результате своей невнимательности. Женщина потеряла свою банковскую карту и не успела ее заблокировать. Злоумышленники посредством карты совершили покупку в сети Интернет на сумму в 4,3 тыс. руб.



На минувшей неделе усольская учительница получила СМС-сообщение, что принадлежавшие ей 7,4 тыс. руб. переведены незнакомому мужчине. По версии потерпевшей, деньги с ее банковской карты были украдены посредством вредоносной программы.



Еще одна распространенная схема обмана были применена в отношении 28-летнего мужчины. Молодой человек, потеряв паспорт, разместил объявление в СМИ с предложением вознаграждения за помощь в поиске документа. Потерпевшему поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что паспорт им найден. Молодой человек перевел 2 тыс. руб, однако документ ему никто не отдал.



По фактам мошенничества сотрудники полиции ведут расследование.



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2017-09-18 12:01:56