Минтранс готов выделить средства на модернизацию причалов Байкала и строительство экосудна

Улан-Удэ. Сибирские новости - Министерство транспорта России готово выделить средства на проведение дноуглубительных работ в акватории Байкала, на модернизацию причалов, а также построить экологическое судно. Об этом 13 сентября в Улан-Удэ на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам развития пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории озера сообщил заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский.



«Предусмотренные мероприятия развития инфраструктуры на причальных сооружениях, развитие флота, в первую очередь, дадут хороший толчок в развитии всего туристического сегмента на Байкале. Сегодня нет качественного флота и, соответственно, туроператоры не могут предложить туристу качественную услугу. Мы сегодня выделили три группы флота, которые существуют и которые перспективны. Это тур одного дня, который предлагается на судах типа «Ярославец», пассажирские перевозки на судах типа «Баргузин» и третья группа - пассажирские суда вместимостью до 200 пассажиров», - цитирует В. Олерского пресс-служба правительства Бурятии.



Замминистра транспорта сообщил, что за счет федеральных средств в размере 150 млн руб. будет реконструирован земснаряд - судно технического флота, предназначенное для проведения дноуглубительных работ.



Кроме того, по итогам заседания принято решение о строительстве экологического судна-бункеровщика, способного заправлять топливом водные суда, принимать с судов нефтесодержащие и твердо-бытовые отходы.



«Судно необходимо для комплексной переработки отходов, как жидких, так и сухих. Стоимость судна составит порядка 500 млн руб. и оно будет базироваться на бурятской стороне, в Турке, где присутствие флота максимальное. Строиться оно будет за счет средств федерального бюджета», - отметил руководитель Росморречфлота.



Правительство Республики Бурятия предложило комплекс мероприятий по развитию пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории озера. В частности, для увеличения туристической привлекательности региона власти заявили о необходимости запуска водных маршрутов, связывающих населенные пункты северного и восточного побережья Байкала с западным побережьем.



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2017-09-18 12:05:54