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Авиакомпания «Ямал» запускает прямые рейсы Тюмень — Иркутск

Фото: Аэропорт Иркутск
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Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «Ямал» с 11 октября и до 24 марта 2018 года запускает прямые рейсы из Тюмени в Иркутск и обратно.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на Sukhoi Superjet 100 (SU-9). Вылет из Тюмени - в 19:10 по местному времени, сообщается на сайте авиакомпании. Из Иркутска в Тюмень можно будет улететь во вторник, четверг и субботу в 04:10 по местному времени.

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2017-09-19 10:54:05




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