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Турбазу на Ольхоне закрыли из-за нарушений экологического законодательства

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Иркутск. Сибирские новости - По иску прокуратуры до устранения нарушений приостановлена эксплуатация туристической базы «Байкальский острог», расположенной на берегу острова Ольхон. В связи с особым спросом и возросшим посещением расположенных на острове туристических баз, прокуратура провела проверки их деятельности на предмет соблюдения требований экологического законодательства.

Результаты проверочных мероприятий показали, что зачастую организованные места отдыха туристов на острове имеют бани и стоянки для автомобильного автотранспорта, без надлежащего оформления разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Выгребные ямы устраиваются таким образом, чтобы сточные воды попадали в грунт. Вода забирается непосредственно из озера Байкал в отсутствие права пользования водным объектом.

«Ольхонский районный суд удовлетворил требования прокурора, обязав собственника базы устранить нарушения экологического законодательства, приостановив эксплуатацию базы до их устранения. Однако, собственник, не согласившись с решением, препятствующим осуществлению деятельности по размещению туристов в разгар сезона, обжаловал его в Иркутский областной суд», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Но областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время принимаются меры к понуждению исполнения решения суда.

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2017-09-19 11:03:38




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