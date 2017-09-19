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Средства от сдачи пластика, собранного на берегу Байкала, пойдут на благоустройство Слюдянки

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Слюдянка. Сибирские новости - В Слюдянке вырученные средства от сдачи пластика, который собрали в рамках акции «За чистое будущее озера Байкал», направят на благоустройство городских парковых зон.

Проект «За чистое будущее озера Байкал» реализуется Системой Coca-Cola Россия на протяжении девяти лет и является частью глобальной стратегии устойчивого развития, направленной на сохранение водных ресурсов страны.

«Всего за несколько часов акции было собрано 3,2 тонн мусора, из которых 700 кг - пластик. Средства, полученные от его переработки, будут направлены на благоустройство парковых зон в Слюдянке», - сообщила региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Марина Мокина.

В рамках акции представители Системы Coca-Cola также вручили администрации Слюдянского муниципального образования специальный сорбент для очистки воды от нефтяных и масляных загрязнений. Это инновационное средство в виде салфеток из полипропилена позволит быстро очистить воду озера Байкал от пятен небольшой площади.

«Эта акция показала, как много людей любят край, в котором живут, и понимают природную ценность озера Байкал. Я благодарен всем жителям Слюдянки, вышедшим сегодня на уборку. Вы делаете большое дело», - отметил глава Слюдянского муниципального образования Владимир Сендзяк.

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2017-09-19 11:07:56




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