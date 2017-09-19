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Иркутская область и Литва намерены расширять сотрудничество

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Иркутск. Сибирские новости - Вопросы сотрудничества между Иркутской областью и Литвой обсудили на встрече губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Российской Федерации Ремигиюс Мотузас. Во встрече приняли участие представители правительства региона, представитель МИД России в Иркутске Людмила Курбатова, первый секретарь по экономическим вопросам Лаймис Рубинскас, Почетный консул Литовской Республики в Иркутске Татьяна Мунина.

С. Левченко отметил, что в последние годы внешнеторговый товарооборот Иркутской области с Республикой Литва неуклонно растет. За первое полугодие 2017 года он превысил 1 млн долл. США, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На встрече речь шла о перспективах развития сотрудничества по созданию на территории Иркутской области обрабатывающих производств с участием литовского капитала, разработке совместных проектов предприятиями региона и Литвы, сотрудничества в сферах инноваций и исследований, развитию двусторонних туристических связей, организации совместных выставочно-ярмарочных мероприятий.

«Иркутская область и Республика Литва имеют ряд перспективных направлений взаимодействия, совместное развитие которых интересно и выгодно для обеих сторон. Эти направления - основа нашего взаимодействия на ближайшую перспективу. Со своей стороны мы готовы к открытому диалогу и намерены оказывать всестороннюю поддержку развитию двусторонних взаимовыгодных и дружеских связей», - подчеркнул губернатор.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, в Иркутской области проживают около 2 тыс. литовцев. Здесь работает областной литовский национально-культурный центр «Швитурис», который занимается сохранением национальных традиций и культуры, обучением литовскому языку. Центр проводит просветительские мероприятия, выставки, семинары. Его отделения существуют в шести городах и двух поселках.

Кроме того, в области работает воскресная школа по изучению литовского языка и истории, а национальный ансамбль «Гинтарас» принимает участие во многих мероприятиях, проводимых правительством Иркутской области, другими национальными культурными центрами. Побратимские связи между Иркутском и Вильнюсом были установлены в 2010 году.

Ремигиюс Мотузас выразил желание развивать сотрудничество с Иркутской областью. В ближайшее время он проведет встречи с представителями Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Кроме того, по инициативе литовской стороны в Иркутске состоится концерт мастеров искусств Литовской Республики, посвященный 80-летию Иркутской области.

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2017-09-19 11:26:07




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