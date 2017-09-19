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Финансирование научных работ для сельского хозяйства Иркутской области увеличат до 10 млн рублей в год

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Иркутск. Сибирские новости - На научно-техническое обеспечение сельского хозяйства Иркутской области в 2017 году направлено 7 млн руб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. В рамках исполнения Указа президента РФ «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» ведомство профинансирует пять научно-исследовательских работ.

Так, средства будут направлены на работы по выведению новых сортов среднеранней яровой мягкой пшеницы и ячменя, высокоурожайных (с потенциальной урожайностью 50-60 ц/га), устойчивых к полеганию и болезням, приспособленных к природно-климатическим условиям Иркутской области, проводимые Иркутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства.

Также будут профинансированы научные исследования по разработке типовых рационов кормления крупного рогатого скота мясного направления, продуктивности и рецептов минеральных добавок к ним, которые выполняет Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского. Новые рационы позволят улучшить продуктивные и воспроизводительные качества животных и повысить экономическую эффективность мясного скотоводства не менее чем на 10%.

«Средства пойдут на разработку научно-обоснованной схемы производства безвирусного оригинального и элитного картофеля в условиях Прибайкалья, которую проводит филиал «Россельхозцентра» по Иркутской области», - сообщает пресс-служба регионального правительства. Для выполнения работы ученые филиала будут использовать методику клонального микроразмножения растений картофеля invitro наиболее популярных в регионе сортов: Розара, Маделине, Ред Скарлетт, Сарма, Невский.

Профинансированы будут работы по определению потенциальных запасов дикорастущих ресурсов, проводимых институтом управления природными ресурсами ИрГАУ им. А. А. Ежевского. Целью исследований является определение ресурсного потенциала пищевых ресурсов иркутского леса: кедрового ореха, лесных ягод, грибов, папоротника, лекарственных растений. «Завершение научных работ ожидается к 1 ноября 2017 года. Все работы будут приниматься на научно-техническом совете министерства с участием специалистов ведомства, федеральных и областных учреждений, сельхозтоваропроизводителей региона», - отметил И. Сумароков.

В 2018 году на научно-техническое обеспечение сельского хозяйства региона планируется направить 10 млн руб.

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2017-09-19 11:41:48




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