Эксперты: законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах жилых домов - провокация к коррупции
Иркутск. Сибирские новости - Законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», предложенный депутатом Законодательного Собрания региона Алексеем Козюрой, может спровоцировать рост коррупции. Сотрудники региональной прокуратуры, проанализировавшие положения нового закона, выявили в нем коррупциогенный фактор. Об этом говорится в сообщении межрегионального центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».
Напомним, предполагается, что очередной законопроект введет дополнительные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции, обозначит минимальный размер уставного капитала для торговцев спиртным. Комитет по собственности и экономической политике Заксобрания 15 сентября поддержал проект закона и рекомендовал принять его в первом чтении, продолжить работу над ним во втором. Однако, как замечают эксперты прокуратуры, необходимые ограничения уже введены постановлением областного правительства, которое в полной мере описывает все обоснованные требования к торговле алкоголем.
Более того, сами положения законопроекта также вызывают сомнения экспертов, поскольку содержат в себе расплывчатые формулировки, отмечается в сообщении. Так, документ устанавливает полный запрет розничной продажи алкоголя в «иные праздничные дни». Муниципалитеты, получая чересчур расширенные полномочия при определении «праздничных дней», рискуют быть спровоцированными к коррупции. Подобная юридическая неопределенность содержится и в пункте о запрете продажи алкоголя в пристроенных к зданиям помещениях - в вопросе определения пристроев также допустимы разнообразные толкования.
Негативно оценили законопроект и сотрудники министерства экономического развития Иркутской области. Заключение по итогам рассмотрения результатов углубленной оценки регулирующего воздействия гласит, что проект закона вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимателей.
Как отмечают в минэкономразвития, в Иркутской области функционируют более 2 тыс. торговых точек, расположенных на первых этажах многоквартирных домов или в пристроях к ним и торгующих алкогольной продукцией. Все эти магазины дают рабочие места примерно 6 тыс. человек. Кроме того, как отмечают эксперты, современная застройка предполагает возведение многоквартирных домов, в первых этажах которых предусмотрены торговые помещения, в том числе и для организации точек по продаже алкоголя. Если предложенный депутатом законопроект будет принят, до 70% таких торговых точек не смогут перепрофилироваться, работу потеряют около 4 тыс. человек.
«Подчеркнем, что региональная казна при этом также лишится значительного количества налоговых поступлений», - говорится в сообщении. Проект закона предусматривает увеличение минимального уставного капитала для фирм, торгующих спиртным - до 500 тыс руб. Это в 16 раз больше действующего в настоящее время требования. Как отмечают в минэкономразвития, нововведение крайне негативно отразится на малом и среднем бизнесе, приведет к значительному ухудшению предпринимательского климата в регионе.
Анализ показывает, что введение подобных ограничений в других регионах не привело к уменьшению количества страдающих алкоголизмом людей, а лишь к росту употребления суррогатов, крепкого алкоголя, к увеличению количества отравлений. То есть предложенный законопроект грозит не только ростом коррупции, ухудшением предпринимательского климата, но и ростом смертности от алкогольных отравлений.
Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» также выступает против рассмотрения и принятия очередного ограничивающего здоровый бизнес закона. Предпринимательское сообщество, прокуратура, специалисты министерства экономического развития единогласно заявляют о необоснованности и опасности предложенного А. Козюрой документа.
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2017-09-19 11:48:58