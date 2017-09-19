Главгосэкспертиза одобрила проект строительства ГОК «Угахан» в Бодайбинском районе

12:03 - Москва. Сибирские новости - Главгосэкспертиза России рассмотрела проект строительства горно-обогатительного …

Количество бытовых пожаров уменьшилось в Иркутском районе

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе с начала 2017 года произошло 182 случая бытовых пожаров, …

Детский игровой комплекс и светофор установили в Черемхово в рамках «Народных инициатив»

11:56 - Черемхово. Сибирские новости - Большой детский игровой комплекс и светофор установили в Черемхово за …

В Ангарске приступили к формированию городского бюджета на 2018 год

11:52 - Ангарск. Сибирские новости - Мэр Ангарска Сергей Петров провел первое совещание по рассмотрению проекта …

Эксперты: законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах жилых домов - провокация к коррупции

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании отдельных …

Финансирование научных работ для сельского хозяйства Иркутской области увеличат до 10 млн рублей в год

11:41 - Иркутск. Сибирские новости - На научно-техническое обеспечение сельского хозяйства Иркутской области …

Иркутская область и Литва намерены расширять сотрудничество

11:26 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы сотрудничества между Иркутской областью и Литвой обсудили на встрече …

Средства от сдачи пластика, собранного на берегу Байкала, пойдут на благоустройство Слюдянки

11:07 - Слюдянка. Сибирские новости - В Слюдянке вырученные средства от сдачи пластика, который собрали в рамках …

Турбазу на Ольхоне закрыли из-за нарушений экологического законодательства

11:03 - Иркутск. Сибирские новости - По иску прокуратуры до устранения нарушений приостановлена эксплуатация …

Авиакомпания «Ямал» запускает прямые рейсы Тюмень — Иркутск

10:54 - Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «Ямал» с 11 октября и до 24 марта 2018 года запускает …