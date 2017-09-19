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В Ангарске приступили к формированию городского бюджета на 2018 год

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Ангарск. Сибирские новости - Мэр Ангарска Сергей Петров провел первое совещание по рассмотрению проекта бюджета городского округа на 2018 год и плановый период.

Приоритетным при составлении проекта бюджета продолжает оставаться программно-целевой метод. На данный момент сформировано 15 муниципальных целевых программ, которые охватывают все вопросы местного значения. Документы представлены на рассмотрение в администрацию округа. По словам председателя Комитета по экономике и финансам администрации округа Ирины Мироновой, «программы рассмотрены в администрации на трех уровнях: отделом по стратегическому развитию территории, Комитетом по правовой и кадровой политике, Комитетом по экономике и финансам. Программы выпускаются с положительным заключением, так как все нюансы были урегулированы».

В первую очередь С. Петров ознакомился с проектом муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».
«Расходы по программе «Социальная поддержка граждан» составят порядка 130 млн руб. В нее входят четыре подпрограммы, самая финансовоемкая из которых «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». На нашей территории предоставляются 17 мер дополнительной социальной поддержки», - сообщила начальник управления социальной защиты населения администрации Татьяна Барковец.

Речь идет о таких мерах поддержки, как оказание помощи в ремонте квартир одиноко проживающим ветеранам-участникам ВОВ, единовременные выплаты молодым или приглашенным специалистам, муниципальный материнский капитал, материальная поддержка многодетных семей, предоставление льготного проезда школьникам и пенсионерам.

Социальная поддержка, как и прежде, остается одним из основных направлений расходования средств местного бюджета, наряду с образованием, жилищно-коммунальным хозяйством, безопасностью, культурой и спортом.

Рассмотрение проектов всех муниципальных программ с участием мэра продлится до 1 октября. После внесения всех корректив программы поступят в Думу городского округа. Сначала проекты детально изучат депутаты, входящие в состав постоянной думской комиссии по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу. Следующим этапом станет составление проекта бюджета, который до 15 ноября будет внесен в Думу Ангарского городского округа для обсуждения и принятия. Публичные слушания пройдут в декабре.

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2017-09-19 11:52:19




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