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Детский игровой комплекс и светофор установили в Черемхово в рамках «Народных инициатив»

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Черемхово. Сибирские новости - Большой детский игровой комплекс и светофор установили в Черемхово за счет средств регионального проекта «Народные инициативы».

Стоимость светофора составила более 1 млн руб, детского городка - 1,2 млн руб. Средства выделены из областного и местного бюджета.

Детский игровой комплекс «Лондон», установленный в сквере на площади им. Ленина, выполнен в английском стиле: архитектурная форма в виде Тауэрского моста с горкой и стеной для скалолазания и канатами, горка со знаменитым Бигбеном, качели с флагом Великобритании, карусель, а также беседка, стилизованная под английскую телефонную будку.

Светофорный объект на перекрестке ул. Шевченко и 1-ой Линейной, установить который жители просили еще несколько лет назад, призван обезопасить движение пешеходов, которые проживают в домах поблизости.

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2017-09-19 11:56:27




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