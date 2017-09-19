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Главгосэкспертиза одобрила проект строительства ГОК «Угахан» в Бодайбинском районе
12:03 - Москва. Сибирские новости - Главгосэкспертиза России рассмотрела проект строительства горно-обогатительного …
Количество бытовых пожаров уменьшилось в Иркутском районе
12:00 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе с начала 2017 года произошло 182 случая бытовых пожаров, …
Детский игровой комплекс и светофор установили в Черемхово в рамках «Народных инициатив»
11:56 - Черемхово. Сибирские новости - Большой детский игровой комплекс и светофор установили в Черемхово за …
В Ангарске приступили к формированию городского бюджета на 2018 год
11:52 - Ангарск. Сибирские новости - Мэр Ангарска Сергей Петров провел первое совещание по рассмотрению проекта …
Эксперты: законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах жилых домов - провокация к коррупции
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании отдельных …
Финансирование научных работ для сельского хозяйства Иркутской области увеличат до 10 млн рублей в год
11:41 - Иркутск. Сибирские новости - На научно-техническое обеспечение сельского хозяйства Иркутской области …
Иркутская область и Литва намерены расширять сотрудничество
11:26 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы сотрудничества между Иркутской областью и Литвой обсудили на встрече …
Средства от сдачи пластика, собранного на берегу Байкала, пойдут на благоустройство Слюдянки
11:07 - Слюдянка. Сибирские новости - В Слюдянке вырученные средства от сдачи пластика, который собрали в рамках …
Турбазу на Ольхоне закрыли из-за нарушений экологического законодательства
11:03 - Иркутск. Сибирские новости - По иску прокуратуры до устранения нарушений приостановлена эксплуатация …
Авиакомпания «Ямал» запускает прямые рейсы Тюмень — Иркутск
10:54 - Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «Ямал» с 11 октября и до 24 марта 2018 года запускает …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, в южных, центральных и верхнеленских районах местами сильные дожди, грозы.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
21 сентября банк ВТБ в Иркутске проведет семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов.
«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта по созданию системы видеонаблюдения на избирательных участках (далее УИК) и территориальных избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Система отработала штатно, без сбоев. Превышения нагрузки на сети, а также DDOs-атак на портал webvyboryedg.ru зафиксировано не было.
ВТБ в Иркутске подвел итоги работы за летний период текущего года. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 сентября составил 15,87 млрд рублей, пассивный портфель - 20,07 млрд рублей, портфель документарных сделок – 2,47 млрд рублей.