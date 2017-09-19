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Количество бытовых пожаров уменьшилось в Иркутском районе

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутском районе с начала 2017 года произошло 182 случая бытовых пожаров, что на 46 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но в то же время с начала года на пожарах погибло 11 и травмировано 16 человек, что соответственно на четыре и на девять случае в выше, чем за аналогичный период 2016 года. Основная доля пожаров происходит в жилом секторе. В трех случаях причиной пожаров, в которых погибли люди, стала неисправность в работе электрооборудования. Еще в трех случаях - неосторожное обращение с огнем и в одном случае - нарушение правил эксплуатации печного отопления. Из-за большого количества пожаров на особом контроле находится ситуация с бытовыми пожарами в Марковском, Уриковском, Хомутовском и Ушаковском МО.

В связи с этим администрация Иркутского района поддержала предложение МЧС о проведении в октябре месячника безопасности, в рамках которого проведут ежедневную профилактическую работу с населением.

Как пояснил начальник отдела надзорной деятельности по Иркутскому району УНД МЧС России по Иркутской области Виктор Малеев, в ходе месячника запланировано проведение не менее 15 подворовых обходов и не менее 30 инструктажей населения по правилам пожарной безопасности ежедневно. Также участники рейдов будут распространять памятки о предотвращении бытовых возгораний.

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2017-09-19 12:00:32




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