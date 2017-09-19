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Главгосэкспертиза одобрила проект строительства ГОК «Угахан» в Бодайбинском районе

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Москва. Сибирские новости - Главгосэкспертиза России рассмотрела проект строительства горно-обогатительного комбината в Бодайбинском районе. Комбинат возводится для разработки золоторудного месторождения Угахан.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

«В рамках государственной экспертизы были рассмотрены проектная документация и результаты инженерных изысканий по всем площадкам строящегося ГОКа, тогда как в сентябре 2016 года Главгосэкспертиза согласовала результаты инженерных изысканий для разработки проектной документации на строительство предприятия», - сообщает пресс-служба ведомства.

ГОК «Угахан» предназначен для добычи руды открытым способом, а также извлечения драгоценных металлов из рудных месторождений с получением лигатурного золота. Конечной продукцией предприятия выступают концентрат «золотая головка» и катодный осадок. Производительность комбината после выхода на полную мощность должна составить 2,6 млн тонн руды по добыче и переработке, а также порядка 10,888 млн куб. м по вскрышным породам в год.

Проектная документация, рассмотренная Главгосэкспертизой России, предусматривает строительство карьера, отвала вскрышных пород, склада забалансовых руд, золотоизвлекательной фабрики для переработки балансовых и забалансовых руд, хвостового хозяйства. Также будет построен вахтовый поселок, вспомогательные здания и сооружения, полигон тяжелого кузнечно-прессового оборудования и водозаборные сооружения.

Месторождение Угахан относится к Иркутскому проекту ПАО «Высочайший» (GV Gold), входящего в ТОП-10 ведущих золотодобывающих предприятий России. Инвестиционная программа компании с учетом ввода Угахана и еще двух местных подобъектов позволит повысить уровень производства золота во всей Иркутской области на протяжении следующих десяти лет. Кроме того, запуск нового месторождения увеличит налоговые отчисления в региональный бюджет и создаст новые рабочие места.

Генеральный проектировщик - акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» АО «Иргиредмет». Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств ПАО «Высочайший».

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2017-09-19 12:03:16




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