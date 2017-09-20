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Березовую аллею высадили перед обновленным ДК «Лесник» в Ангарске

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Ангарск. Сибирские новости - Березовую аллею высадили перед обновленным ДК «Лесник» в микрорайоне Китой.

Инициатором акции по высадке деревьев стал Центр поддержки общественных инициатив совместно с управляющей компанией ООО «Комфорт». В посадке деревьев приняли участие будущие выпускники школы № 11 и члены Совета ветеранов Китоя.

Традиция высаживать деревья существует в Китое не первый год. В этот раз территорию перед обновленным ДК «Лесник» высадили 30 молодых берез.

«Жители Китоя обратились в администрацию за помощью в озеленении микрорайона. В результате было выделено 10 саженцев больших берез, а 20 маленьких саженцев предоставили жители», - пояснила директор МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» Надежда Черепанова.

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2017-09-20 11:29:43




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