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Два землетрясения произошло в Байкальском регионе за неделю

Фото: Байкальский филиал геофизической службы СО РАН
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Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю со 13 по 19 сентября произошло два землетрясений со средней расчетной интенсивностью в эпицентре 4,2 балла. Об этом "Сибирским новостям" сообщили в Байкальском филиале геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Землетрясения одинаковой силой 4,2 балла произошли 16 и 17 сентября.

В населенных пунктах землетрясения не ощущались.

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2017-09-20 11:31:47




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