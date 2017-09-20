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Все дома Вихоревки подключены к теплу
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Иркутск. Сибирские новости - Все 247 жилых домов в Вихоревке (Братский район) подключены к теплу. Об этом 20 сентября на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области сообщил глава города Николай Дружинин. В настоящее время работают четвёртый и шестой котлы котельной "Водогрейная". Накануне были проблемы с подключением двух адресов, однако на данный момент они решены, уточнил глава города.
Пятый котёл будет смонтирован до 1 октября, при этом 5 октября его уже планируется запустить в работу. Работы по седьмому котлу будут завершены до 1 ноября. Ранее срок был намечен на 15 ноября.
Остаток угля составляет 730 тонн. На подходе ещё 1,25 тыс. тонн, которые должны прибыть в течение трех дней. Таким образом будет сформирован запас порядка 2 тыс. тонн. Глава города подчеркнул, что срывы в работе коммунальной системы города возможны только в части наружных сетей и канализации, "поскольку они находятся в плохом состоянии".
Депутаты попросили главу города проконтролировать вопрос по выплате заработной платы работникам котельной. Глава города пояснил, что эти вопросы будут урегулированы после того, как для эксплатирущей организации будут выставлены тарифы. Тем не менее зарплата выплачивается. Н. Дружинин сообщил, что "Тепловые сети" выплатили 2,4 млн руб. Этим удалось покрыть задолженность за май по середину июня. Ожидается ещё 1,7 млн руб. Также глава города сообщил, что в ближайшие две недели будут проведены торги на обследование бетонного основания котельной. Если оно находится в хорошем состоянии, то в концессию с новой управляющей организацией будут включены работы по содержанию и ремонту котельной. Если выяснится, что оно не имеет несущие функции, то в концессию включат работы по строительству новой котельной.
Представитель министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщил, что тариф будет установлен на следующей неделе.
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2017-09-20 11:37:27
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