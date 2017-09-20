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Жители Иркутской области накопили за год 40 тонн монет

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Иркутск. Сибирские новости - В среднем на одного жителя Иркутской области приходится 440 монет разных номиналов. Однако большая часть металлических денег остается в кошельках и копилках жителей. Так, в первом полугодии 2017 года Отделение Иркутск Банка России выпустило в наличный оборот монет на сумму 53 млн руб., но вернулась только пятая часть. Об этом сообщает пресс-служба Банка.

«Монеты должны служить по 20 - 30 лет, но они быстро выводятся из оборота, поскольку люди не используют их для платежей, а организации отказываются их принимать. Возвращается до четверти выпущенных пяти и десятирублевых монет и только 2% 10-копеечных монет. В результате за год у жителей Иркутской области осталось на руках 40 тонн металлических денег, - прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Сергей Андреев. - Отказ в приеме разменной монеты противоречит законодательству, нарушает законные права граждан и может служить основанием для привлечения к административной ответственности».

Монеты всех номиналов, равно как и банкноты Банка России, являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей. Поэтому все учреждения, организации и банки обязаны принимать от населения монеты во все виды платежей. Монеты нужно использовать при совершении покупок, в расчетах. Накопившуюся мелочь также можно обменять в любой кредитной организации на денежные знаки более высоких номиналов, предварительно выяснив условия и тарифы.

Если монеты отказывается принимать банк, то обращение необходимо направить в Банк России через «Интернет-приемную» на официальном сайте (www.cbr.ru). Также жители Иркутской области могут письменно обратиться в Отделение Иркутск Банка России по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 16.

В остальных случаях с жалобой на отказ принять монеты в качестве средства платежа необходимо обращаться в территориальные подразделения Роспотребнадзора.

По данным на 1 июля 2017 года в России общее количество монет, находящихся в обороте, составляет 64,8 млрд штук, 20% которых приходится на номиналы 1 и 5 копеек.

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2017-09-20 11:42:13




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