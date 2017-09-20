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Депутат Заксобрания Эдуард Дикунов предложил реорганизовать минимущества

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Эдуард Дикунов предложил реорганизовать министерство имущественных отношений, сделав его структурой министерства экономического развития региона. С таким предложением он выступил на заседании комитета по собственности и экономической политике областного парламента 20 сентября.

"Задачей минимущества является управление имущественным комплектом региона. Однако вместо этого его деятельность на сегодняшний день ограничивается выполнением обеспечивающей функции: ведение реестра областной собственности, заключение договоров, регистрация прав собственности, проведение проверок. В отношении таких функций министерства, как определение основных задач и направлений развития имущественных отношений в Иркутской области, комплексный анализ и прогнозирование, формирование подходов и реализация направлений по повышению эффективного управления государственной собственностью реальная деятельность не осуществляется. Необходимо оптимизировать организационную структуру правительства Иркутской области путем изменения правового статуса министерства. В связи с этим предлагаю провести дополнительные депутатские слушания по поводу разработки организационного механизма межведомственного взаимодействия для эффективного и рационального использования государственной собственности и возможности реорганизации минимущества из самостоятельного органа в структурное подразделение минэкономразвития или как подведомственное казенное учреждение", - заявил депутат.

Однако члены комитета от комментариев данного предложения воздержались.

Напомним, Э. Дикунов подал в суд на министерство имущественных отношений Иркутской области. Как пояснил в беседе с «Сибирскими новостями» представитель парламентария в суде, это связано с тем, что министерство предоставило депутату запрашиваемую информацию не в том виде, как это требовалось.

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2017-09-20 11:44:53




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