Администрация Иркутска расторгает договор с застройщиком ЖК «Высота»

Иркутск. Сибирские новости - По истечению срока, обозначенного в претензии, которую администрация Иркутска направляла в адрес ООО «Сибкомплектмонтаж» (застройщик) с требованием предоставить предусмотренную договором банковскую гарантию на сумму 217 млн руб., договор о развитии застроенной территории расторгнут в одностороннем порядке. Об этом на заседании круглого стола в приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области Алексея Москаленко заявила руководитель аппарата администрации города Маргарита Ли. На встрече также присутствовали застройщики, депутаты Думы Иркутска, представители региональных прокуратуры и правительства, а также жители аварийных домов на улице Пискунова.



"Мы готовы пересмотреть свое решение только в том случае, если застройщик письменно подтвердит свою готовность переселить жителей аварийных домов и предоставит соответствующий график. При этом срок расселения может быть изменен, но в обязательном порядке синхронизирован со сроками сдачи в эксплуатацию нового жилья в ЖК «Высота». То есть сначала обязательное по условиям договора РЗТ переселение, только потом сдача новых объектов!", - подчеркнула М. Ли.



Поводом для заседания круглого стола стала жалоба руководителя ООО «Сибкомплектмонтаж» на действия администрации города. Заявитель утверждает, что не может найти компромисс в решении вопроса по расселению жителей девяти аварийных домов на улице Пискунова. Хотя обязанность застройщика расселить данные дома - одно из условий договора РЗТ, который после проведения аукциона был подписан в сентябре 2013 года между компанией и администрацией города. Всего было предусмотрено расселение 16 домов, из них на сегодня расселено только семь, на их месте возведены блок-секции ЖК «Высота». В декабре 2016 года процесс застопорился. Застройщик отказывается расселять оставшиеся дома под предлогом экономической нецелесообразности. Администрация действует в интересах жителей и настаивает на выполнении условий договора РЗТ.



"На момент заключения договора не была предоставлена полная информация об условиях его реализации. Не было понимания, что строить можно только на части выделяемого земельного участка. О существовании красных линий и запрете строительства за ними мы узнали только через пол года. В целом договор нерентабелен", - подчеркнул свою позицию руководитель ООО «Сибкомплектмонтаж».



Вместе с этим границы данного проекта РЗТ с имеющимися красными линиями были утверждены городской Думой еще в апреле 2013 года. Также по условиям договора, победитель аукциона в течение четырех месяцев с момента его подписания обязан выполнить проекты планировки и межевания, что невозможно без уточнения всех деталей градостроительства.



"Уже в начале 2014 года, после того как застройщик разработал и предоставил в комитет по градостроительной политике всю необходимую для начала строительства документацию, был очевиден факт, что возведение нового жилья возможно только на части выделенного земельного участка, при этом обязательно расселение 16 аварийных домов. Таковы условия договора РЗТ. В тот момент застройщик имел возможность отказаться от данного договора, если считал его экономически нецелесообразным. Однако, на протяжении трех лет строительство блок-секций на улице Пискунова велось достаточно интенсивно, каких-либо предложений от ООО «Сибкомплектмонтаж», а также партнера компании ООО СК «Высота», по корректировке условий договора в комитет не поступало", - отметила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольга Иванова.



По мнению депутатов городской Думы, застройщику необходимо выполнить условия договора, под которыми стоит его подпись. А. Москаленко также посчитал, что правовые условия для расторжения договора в одностороннем порядке у администрации города есть. Вместе с этим он призвал стороны найти компромисс и как можно оперативнее расселить людей из девяти аварийных домов, которые с начала строительства ЖК «Высота» стали жить в еще худших условиях.



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2017-09-20 11:58:56