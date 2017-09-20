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В микрорайоне Зеленом благоустроят 12 придомовых территорий

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Иркутск. Сибирские новости - Благоустройство 12-ти придомовых территорий планируется провести в микрорайоне Зеленом в Иркутске в 2018 году. Также будут установлены многофункциональные детские площадки. Средства на это выделяются из федерального бюджета в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба Думы Иркутска.

Микрорайон Зеленый расположен на земельных участках, которые принадлежат министерству обороны Российской Федерации. По закону использовать средства городского бюджета на этой территории нельзя. Выходом из ситуации стала запущенная в этом году федеральная программа. Сразу 12 дворов подали заявки на участие в ней. Проекты многофункциональных детских площадок разрабатывали совместно со специалистами администрации Иркутска и депутатом Думы города Антониной Корочкиной.

"Мы посоветовались с администрацией. Определили, где наиболее тяжелая ситуация, и с этими точками решено работать в первую очередь. Люди до сих пор не верят, что благоустройство произойдет, ведь столько лет до того мы нуждались в помощи, но деньги не выделялись. Но теперь могу с уверенностью сказать, что программа будет реализована в ближайшие годы. Она рассмотрена депутатами на заседании Думы и принята", - подчеркнула Антонина Корочкина.

По словам председателя комитета по управлению Правобережным округом Юлии Гординой, более 30 многоквартирных домов в Зеленом вошли в программу капитального ремонта. С 2018 года начнется ремонт и замена лифтов, кровли, центральной лестницы микрорайона и прилегающей к ней территории.

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2017-09-20 12:27:17




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