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Закон о кадетском образовании в Иркутской области планируется внести на рассмотрение Законодательного Собрания в октябре
13:11 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым …
Презентация положительных практик муниципального управления проходит в Иркутске
13:09 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в рамках образовательного Форума «Земля Иркутская» …
Встреча главы Росреестра Виктории Абрамченко и губернатора Сергея Левченко состоялась в Иркутске
12:34 - 9Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошла рабочая встреча заместителя министра экономического развития …
В микрорайоне Зеленом благоустроят 12 придомовых территорий
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - Благоустройство 12-ти придомовых территорий планируется провести в микрорайоне …
Администрация Иркутска расторгает договор с застройщиком ЖК «Высота»
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - По истечению срока, обозначенного в претензии, которую администрация Иркутска …
Депутат Заксобрания Эдуард Дикунов предложил реорганизовать минимущества
11:44 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Эдуард Дикунов предложил …
Жители Иркутской области накопили за год 40 тонн монет
11:42 - Иркутск. Сибирские новости - В среднем на одного жителя Иркутской области приходится 440 монет разных …
Все дома Вихоревки подключены к теплу
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Все 247 жилых домов в Вихоревке (Братский район) подключены к теплу. Об …
Два землетрясения произошло в Байкальском регионе за неделю
11:31 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю со 13 по 19 сентября произошло два землетрясений …
Березовую аллею высадили перед обновленным ДК «Лесник» в Ангарске
11:29 - Ангарск. Сибирские новости - Березовую аллею высадили перед обновленным ДК «Лесник» в микрорайоне …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в южных, верхнеленских районах, горах Восточного Саяна небольшие, умеренные, местами сильные осадки преимущественно в виде дождя.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
25 сентября «Ростелеком» отмечает День компании. В преддверии праздника для сибирских абонентов оператор связи организовал целую серию конкурсов совместно с порталом Sibnet.ru. Приняв участие в одном или нескольких из них, можно получить бонусы, ценные призы и подарки.
22 сентября ВТБ проведет очередной мастер-класс для студентов Байкальского государственного университета. Организатором мероприятия выступает служба по работе с акционерами банка при поддержке инвестиционного департамента ВТБ24 и регионального подразделения ВТБ в Иркутске.
21 сентября банк ВТБ в Иркутске проведет семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов.