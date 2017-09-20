Встреча главы Росреестра Виктории Абрамченко и губернатора Сергея Левченко состоялась в Иркутске
9Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошла рабочая встреча заместителя министра экономического развития России - руководителя Росреестра Виктории Абрамченко и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Стороны обсудили вопросы регистрации недвижимости и соблюдения земельного законодательства на Байкальской природной территории. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) участвует в решении проблемы добросовестных собственников, чья недвижимость оказалась в границах прибайкальских природоохранных территорий. На сегодня существует недостаток сведений о различных объектах и их границах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
В ЕГРН отсутствуют сведения о центральной и буферной зонах, зоне атмосферного влияния и рыбоохранной зоне. Кроме того, в реестре недвижимости только 27% земельных участков и 30% населенных пунктов имеют границы, установленные в соответствии с требованиями законодательства. В сложившейся ситуации невозможно соотнести сведения о местоположении земельных участков и установленных ограничениях. В свою очередь это затрудняет защиту окружающей среды и гражданский оборот земельных участков. Росреестр готов внести свой вклад в разрешение ситуации. В функции ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» входит подготовка сведений о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий, объектах культурного наследия для включения их в ЕГРН.
В ходе переговоров В. Абрамченко и С. Левченко также обсуждалась реализация на территории Иркутской области недавно принятого Федерального закона, получившего название «лесная амнистия». В Иркутской области зафиксировано несколько десятков случаев, когда вполне легально получившие землю и отстроившие там дома граждане вынуждены отстаивать право в суде. Такая ситуация возникла из-за противоречий в сведениях ЕГРН и государственного лесного реестра. Изменения в законодательстве разрешают эти противоречия в пользу добросовестных граждан.
Получение государственных услуг Росреестра на базе МФЦ Иркутской области, а также меры по повышению инвестиционной привлекательности региона также вошли в программу переговоров. Одним из необходимых условий высокой позиции Иркутской области в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов остается необходимость внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований.
"Регистрация недвижимости и надзор за соблюдением земельного законодательства на Байкальской природной территории находится на постоянном контроле центрального аппарата Росреестра. Для Иркутской области, где пересечения границ с лесным фондом носят массовый характер, очень важно, что принят закон об устранении противоречий в сведениях государственных реестров. Новый закон облегчит жизнь добросовестным собственникам. Уверена, на пользу владельцам недвижимости в Иркутской области пойдет развитие сети МФЦ, а наличие правомерно установленных границ станет дополнительным стимулом для бизнеса инвестировать в регион", - сообщила В. Абрамченко.
"Иркутская область идет по пути работы над теми задачами, которые сегодня обсудили. По постановке на учет границ особо охраняемых природных территорий регион участвует в согласовании границ совместно с федеральными органами власти. Что касается границ муниципальных образований и границ населенных пунктов - разработана государственная программа Иркутской области, которая предусматривает финансирование постановки на учет границ муниципальных образований и субсидирование органов местного самоуправления в постановке на учет границ населенных пунктов", - отметил С. Левченко.
Ссылки по теме:
- Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли соберется на сессию в Иркутске
- Средняя цена купленных зданий в Иркутской области снизилась в мае
- В Управлении Росреестра по Иркутской области заработали телефоны для оперативного консультирования
- Пострадавшим от ЧС в Иркутской области помогут восстановить утраченные документы на недвижимость
2017-09-20 12:34:43