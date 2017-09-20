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Презентация положительных практик муниципального управления проходит в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в рамках образовательного Форума «Земля Иркутская» начала работу выставка «Презентация положительных практик муниципального управления». Ее главная цель - продемонстрировать достижения муниципалитетов. В этом году мероприятие приурочили к 80-летнему юбилею Иркутской области.

"В 2015 году было принято решение проводить не просто выставку муниципальных успехов, рекордов и свершений, но сделать экспозицию максимально познавательной и образовательной. Ее участники имеют уникальную возможность на одной площадке обменяться опытом управления со своими коллегами из других территорий, обсудить вопросы комплексного развития муниципалитетов, найти новые эффективные пути взаимодействия власти, бизнеса, общества", - сказал губернатор Сергей Левченко.

В этом году территории представили достижения в сельском хозяйстве, медицине, образовании, в сфере услуг. Особое внимание уделили реализации новых муниципальных программ и проектов, в том числе в сфере благоустройства. Кроме того, мастера декоративно-прикладного искусства продемонстрировали изделия собственного производства.

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2017-09-20 13:09:18




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