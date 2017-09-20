Закон о кадетском образовании в Иркутской области планируется внести на рассмотрение Законодательного Собрания в октябре
Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от Законодательного Собрания Иркутской области Виталий Шуба в рамках работы в регионе побывал в Иркутском кадетском корпусе. Участие в совещании, проведенном по инициативе сенатора и руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области Андрея Бунёва, взявшего шефство над образовательной организацией, приняли главный федеральный инспектор по региону Андрей Абрусевич, заместитель председателя правительства области Валентина Вобликова, министр образования области Валентина Перегудова, уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Светлана Семенова, представители профсоюзных организаций.
Во время посещения учебного заведения участники совещания ознакомились с организацией учебного процесса и жизни воспитанников, их внеучебной занятости. Они отметили, что работа попечительского совета позитивно сказалась на деятельности кадетского корпуса: выполнено благоустройство территории, установлена новая современная воркаут-площадка, обновлен библиотечный фонд, отремонтированы спортзал и жилые помещения. За счет средств регионального бюджета идет ремонт кровли здания учебных мастерских, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Вместе с тем, как подчеркнули В. Шуба и А. Бунёв, есть системная проблема подобных региональных учреждений - отсутствие законодательной основы для их работы. Отсюда и низкий уровень зарплат педагогов и воспитателей, и недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами. «Деятельность учебного заведения требует иных подходов к воспитанию и обучению, - убежден В. Шуба. - Поэтому необходимо разработать областной закон о кадетском образовании».
Между тем, еще в июле текущего года замминистра образования области Максим Парфенов сообщал, что в министерстве разрабатывается проект закона «О кадетском образовании в Иркутской области». Для совершенствования системы кадетского образования и определения стратегических направлений развития кадетского образования в правительстве региона создана межведомственная рабочая группа.
В. Вобликова отметила, что, в целом, ситуация с финансированием сферы образования меняется в лучшую сторону: в этом году из регионального бюджета получено около 200 млн руб. на ремонт общеобразовательных учреждений. По итогам совещания правительству региона было предложено внести проект документа на рассмотрение Законодательного Собрания в октябре этого года.
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2017-09-20 13:11:47