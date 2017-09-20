Закон о кадетском образовании в Иркутской области планируется внести на рассмотрение Законодательного Собрания в октябре

13:11 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым …

Презентация положительных практик муниципального управления проходит в Иркутске

13:09 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в рамках образовательного Форума «Земля Иркутская» …

Встреча главы Росреестра Виктории Абрамченко и губернатора Сергея Левченко состоялась в Иркутске

12:34 - 9Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошла рабочая встреча заместителя министра экономического развития …

В микрорайоне Зеленом благоустроят 12 придомовых территорий

12:27 - Иркутск. Сибирские новости - Благоустройство 12-ти придомовых территорий планируется провести в микрорайоне …

Администрация Иркутска расторгает договор с застройщиком ЖК «Высота»

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - По истечению срока, обозначенного в претензии, которую администрация Иркутска …

Депутат Заксобрания Эдуард Дикунов предложил реорганизовать минимущества

11:44 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Эдуард Дикунов предложил …

Жители Иркутской области накопили за год 40 тонн монет

11:42 - Иркутск. Сибирские новости - В среднем на одного жителя Иркутской области приходится 440 монет разных …

Все дома Вихоревки подключены к теплу

11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Все 247 жилых домов в Вихоревке (Братский район) подключены к теплу. Об …

Два землетрясения произошло в Байкальском регионе за неделю

11:31 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю со 13 по 19 сентября произошло два землетрясений …

Березовую аллею высадили перед обновленным ДК «Лесник» в Ангарске

11:29 - Ангарск. Сибирские новости - Березовую аллею высадили перед обновленным ДК «Лесник» в микрорайоне …