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Спортивные гос- и муниципальные учреждения Иркутской области освободят от налога на имущество

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Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания подготовили законодательную инициативу о предоставлении льготы по налогу на имущество всем государственным и муниципальным учреждениям, которые ведут спортивную деятельность. Как пояснила вице-спикер, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова, таким образом будет однозначно решен вопрос об освобождении всех спортивных объектов от налога на имущество.

«Кроме того, мы освобождаем от налога на имущества те спортивные объекты, которые когда-либо будут построены или уже реализуются в рамках государственно-частного или муниципально-частного партнерства. По нашему убеждению, спортивные учреждения, которые построены за областные, муниципальные средства, не должны иметь своей целью зарабатывание денег, они должны предоставить возможность как можно большему количеству детей заниматься спортом бесплатно», - подчеркнула вице-спикер.

Льготой смогут воспользоваться, прежде всего, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, или, к примеру, бассейн в Солнечном в Иркутске, который недавно передан на баланс Иркутской области. «При подготовке законодательной инициативы мы все учли - и мнения муниципалов, и то, что Андрей Юрьевич Бунёв (глава Следственного управления СКР по Иркутской области - прим. ред.) нам каждый раз на сессии говорит, и примеры которые приводятся: город Черемхово, другие муниципальные образования, где организованы бесплатные спортивные секции. Конечно, после того, как мы этот закон примем, он станет основанием для всех нас еще раз посмотреть, сколько у нас бесплатного времени предусмотрено в спортивных сооружениях для ребятишек и при необходимости пересмотреть эти подходы», - подчеркнула Н. Дикусарова.

Законопроект планируется принять в окончательном чтении на октябрьской сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

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2017-09-21 11:25:19




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