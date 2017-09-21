Уличная галерея 3D-рисунков открылась в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - Уличная галерея 3D-рисунков появилась в Иркутске на улице Гоголя во дворе жилого комплекса «Изумруд». Около двух месяцев потребовалось компании-застройщику, чтобы сформулировать идею и воплотить её на подпорных стенах. Основная тематика - озеро Байкал. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольга Иванова.
По информации представителя застройщика, при проектировании жилого комплекса возникла идея преобразить две подпорные стены. В силу территориальной близости Байкала, основными направлениями рисунков стали природа озера и жизнь его обитателей. Художник Степан Шоболов создал около десяти объемных рисунков, на которых изображены водные пейзажи, байкальская нерпа, омуль, а также символ жилого комплекса - изумруд.
"Все чаще отмечается желание и стремление горожан к созданию благоприятного внешнего вида Иркутска. Второй год в рамках муниципально-частного партнерства, а также за счет привлечения средств бюджетов различных уровней ведется активная работа по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Мы благодарны застройщику, что его представители инициировали и воплотили такой проект. Уличная галерея украсила двор жилого комплекса, сделала его более комфортным и уютным, стала местом притяжения для детей и взрослых", - подчеркнула О. Иванова.
2017-09-21 11:33:13