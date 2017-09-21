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Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» проходит в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Для усиления контроля за оборотом оружия и исключения фактов небрежного хранения оружия владельцами, создания условий для его использования другими лицами, с 19 по 25 сентября в Иркутской области будет проводиться комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие».

В ходе мероприятия сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии совместно с сотрудниками полиции проверят владельцев оружия по месту жительства, соблюдение ими правил хранения и сроков регистрации огнестрельного оружия. Планируется проверить более 2 тыс. владельцев оружия.

С начала 2017 года сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Иркутской области изъяли за различные нарушения правил хранения и использования оружия 5,123 тыс. единиц оружия и 26 тыс. патронов различного калибра. Около 4 тыс. владельцев оружия были привлечены к административной ответственности.

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2017-09-21 11:36:54




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