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Перевозчики из состава ассоциации "КомПас" систематически нарушают правила пассажирских перевозок - мэрия Иркутска
13:04 - Иркутск. Сибирские новости - В управлении транспорта администрации Иркутска не располагают информацией …
Почти 1 млрд рублей направят на комфортную городскую среду в Иркутской области в следующем году
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области прогнозный объем финансирования по реализации государственной …
Избирком и Иркутское региональное отделение ФСС подписали соглашение о сотрудничестве
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий и …
Прокуратура обязала мэра Братского района выделить средства на погашение долгов по услугам ЖКХ в муниципальных учреждениях
12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Братского района выявила, что ООО «Тепловые сети», …
Иркутский аэропорт встретил полуторамиллионного пассажира
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Полуторамиллионного пассажира зафиксировали 21 сентября в иркутском аэропорту. …
Памятка для общественного контроля за ходом благоустройства дворов разработана в рамках проекта «Городская среда»
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Партпроект «Единой России» «Городская среда» разработал …
В повестку первой осенней сессии Заксобрания включен 31 вопрос
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В повестку первой в этом году осенней сессии Законодательного Собрания, …
Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» проходит в Иркутской области
11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Для усиления контроля за оборотом оружия и исключения фактов небрежного …
Уличная галерея 3D-рисунков открылась в Иркутске
11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Уличная галерея 3D-рисунков появилась в Иркутске на улице Гоголя во дворе …
Спортивные гос- и муниципальные учреждения Иркутской области освободят от налога на имущество
11:25 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания подготовили законодательную инициативу …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
25 сентября «Ростелеком» отмечает День компании. В преддверии праздника для сибирских абонентов оператор связи организовал целую серию конкурсов совместно с порталом Sibnet.ru. Приняв участие в одном или нескольких из них, можно получить бонусы, ценные призы и подарки.
22 сентября ВТБ проведет очередной мастер-класс для студентов Байкальского государственного университета. Организатором мероприятия выступает служба по работе с акционерами банка при поддержке инвестиционного департамента ВТБ24 и регионального подразделения ВТБ в Иркутске.
21 сентября банк ВТБ в Иркутске проведет семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов.