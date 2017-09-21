В повестку первой осенней сессии Заксобрания включен 31 вопрос
Иркутск. Сибирские новости - В повестку первой в этом году осенней сессии Законодательного Собрания, назначенной на 25 сентября, включен 31 вопрос. Депутатам предстоит рассмотреть 10 законопроектов, 12 проектов постановлений. В частности, в повестку заседания 53-й сессии включен вопрос «О согласовании назначения Болотова Руслана Николаевича на должность первого заместителя губернатора Иркутской области - председателя правительства Иркутской области».
Также одними из значимых вопросов предстоящей сессии станут проект закона «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». Его рекомендовано принять в первом чтении и продолжить работу над ним во втором. Законодательная инициатива принадлежит депутату Заксобрания Алексею Козюре. Законопроект вводит дополнительные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции, обозначит минимальный размер уставного капитала для торговцев спиртным. Депутаты рассмотрят проект закона о внесении поправок в Устав Иркутской области. С такой инициативой выступил губернатор Сергей Левченко. Он предлагает ввести новую должность - заместитель председателя правительства.
В повестке дня сессии также проекты законов о внесении изменений в региональные законы «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» и «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области». Цель этих законопроектов, инициированных региональными парламентариями, - решение проблемы нехватки врачебных кадров в территориях области.
Среди социальных вопрос помимо всего этого проект закона о внесении изменений в ст. 4 закона «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области». Напомним, для упрощения получения выплаты предлагается исключить из перечня обязательных для предоставления документов те, которые минсоцразвития может получить в рамках межведомственного взаимодействия, также предлагается исключить норму о повторном предоставлении документов.
Кроме того, депутаты рассмотрят проект постановления «Об утверждении членов Общественной палаты Иркутской области». Также в рамках сессии состоится правительственный час, посвященный вопросам качества и доступности медицинского обслуживания граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Иркутской области. Также депутатам представят информацию «О реализации государственной политики в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Иркутской области».
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2017-09-21 11:54:17