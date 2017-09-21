Памятка для общественного контроля за ходом благоустройства дворов разработана в рамках проекта «Городская среда»

Иркутск. Сибирские новости - Партпроект «Единой России» «Городская среда» разработал памятку для общественного контроля за ходом благоустройства дворовых территорий. Об этом сообщил координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Государственной Думы Александр Васильев. Он отметил, что региональным отделениям рекомендовано распространять памятку во дворах, где уже прошли или еще проходят работы по благоустройству для того, чтобы сами жители могли контролировать работы, и в случае выявленных нарушений, обращаться в приемные партии.



Он также рассказал, что в 2017 году в рамках партпроекта будет благоустроено более 19 тыс. дворовых территорий в 1,653 тыс. муниципалитетах. Изменения коснутся более чем 85 млн россиян, сообщает пресс-служба «ЕР».



«В настоящее время проект «Городская среда» вступил в важнейшую стадию работ по благоустройству. В ряде регионов (Челябинской области, Республике Башкортостан, Мурманской области и Хабаровском крае) уже сдаются благоустроенные объекты. На данном этапе основная задача партии в лице региональных координаторов партпроекта, председателей и членов общественных советов, активистов - осуществлять контроль за качеством выполнения работ, привлекая к этой работе неравнодушных граждан. В связи с этим мы разработали памятку, в которой указано, как контролировать ход и качество работ по благоустройству дворовых территорий», - сообщил А. Васильев.



В частности, в памятке перечислены основные направления по благоустройству, требующие внимания жильцов: состояние асфальтового покрытия и пешеходных дорожек, нормативы по освещению, основные правила при установке лавочек, урн и так далее. «Я призываю жителей дворов, вошедших в проект в 2017 году, быть активнее и обращаться в партию по данным вопросам. Только вместе мы сможем сделать так, чтобы благоустройство наших дворов повысило качество жизни россиян», - подчеркнул А. Васильев.



По словам координатора партпроекта «Городская среда», реализуемого на территории Иркутской области, Владимира Потапова, в настоящее время во многих муниципалитетах области завершаются ремонтные работы во дворах, скверах и парках. «Памятка, разработанная для реализации общественного контроля, поможет жителям дать объективную оценку качеству выполнения работ по благоустройству. Так, мы сможем максимально точно выявить нарушения, если они есть, и вовремя их устранить. Помимо памятки в каждом дворе-участнике установлены баннеры, на которых указаны телефоны горячей линии. По ним жители смогут обратиться в случае нарушения качества выполнения ремонтных работ. Всего в этом году в 13 городах области благоустроят более 300 дворовых и 40 общественных пространств», - отметил В. Потапов.



Партийный проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны до 2022 года, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране. Партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.



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2017-09-21 11:56:41