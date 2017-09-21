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Иркутский аэропорт встретил полуторамиллионного пассажира

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Иркутск. Сибирские новости - Полуторамиллионного пассажира зафиксировали 21 сентября в иркутском аэропорту. В прошлом году эта отметка была преодолена 10 ноября.

Число обслуженных за год пассажиров в аэропорту подсчитывают ежедневно и круглосуточно, с помощью электронных систем. О приближении объема пассажиропотока к круглой отметке становится известно за несколько дней, поэтому к визиту «юбилейного» гостя в аэропорту успевают подготовиться - встречают полуторамиллионного пассажира с фанфарами, цветами и подарками.

Полуторамиллионным пассажиром иркутского аэропорта в 2017 году стала Виктория Исаева. Рейсом 312 авиакомпании Utair она вылетала в Томск. Виктория из Улан-Удэ, но живет в Иркутске. В Томск она летела к подруге на свадьбу.
Генеральный директор аэропорта Александр Рябикин пожелал счастливице больше приятных путешествий и подарил ей сертификат на обслуживание в ВИП-зале иркутского аэропорта в течение года.

Поздравила полуторамиллионного пассажира и авиакомпания Utair. Представитель перевозчика в Иркутске Евгений Ившев вручил Виктории Исаевой сертификат на перелет по маршрутной сети Utair. Им можно воспользоваться в течение года.

Сегодняшний рекорд - следствие значительно выросшего за год международного пассажиропотока. За первые восемь месяцев 2017 года на международных направлениях иркутского аэропорта обслужено 404,51 тыс. человек - это на 55% больше, чем в 2016 году.

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2017-09-21 11:58:42




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