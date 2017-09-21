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Прокуратура обязала мэра Братского района выделить средства на погашение долгов по услугам ЖКХ в муниципальных учреждениях

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Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Братского района выявила, что ООО «Тепловые сети», которое с сентября 2016 года по июль 2017 года оказывала коммунальные услуги на территории Вихоревки, задолжала заработную плату работникам предприятия. Одной из причин создавшегося положения стала нехватка денег в связи с задолженностью муниципальных казенных учреждений Братского района по коммунальным услугам на 4,25 млн руб.

«Указанное явилось основанием для внесения прокуратурой мэру Братского района представления, в котором поставлен вопрос об обеспечении финансирования муниципальных казенных учреждений образования района для погашения образовавшейся задолженности за потребленные коммунальные услуги перед ООО "Тепловые сети"», - сообщает региональная прокуратура.

В результате принятых мер учреждениями, финансируемыми из бюджета Братского района, в адрес ООО «Тепловые сети» в сентябре перечислено 4,25 млн руб., которые направлены на погашение задолженности по заработной плате.

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2017-09-21 12:10:34




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