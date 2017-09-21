Перевозчики из состава ассоциации "КомПас" систематически нарушают правила пассажирских перевозок - мэрия Иркутска

13:04 - Иркутск. Сибирские новости - В управлении транспорта администрации Иркутска не располагают информацией …

Почти 1 млрд рублей направят на комфортную городскую среду в Иркутской области в следующем году

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области прогнозный объем финансирования по реализации государственной …

Избирком и Иркутское региональное отделение ФСС подписали соглашение о сотрудничестве

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий и …

Прокуратура обязала мэра Братского района выделить средства на погашение долгов по услугам ЖКХ в муниципальных учреждениях

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - Прокуратура Братского района выявила, что ООО «Тепловые сети», …

Иркутский аэропорт встретил полуторамиллионного пассажира

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Полуторамиллионного пассажира зафиксировали 21 сентября в иркутском аэропорту. …

Памятка для общественного контроля за ходом благоустройства дворов разработана в рамках проекта «Городская среда»

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Партпроект «Единой России» «Городская среда» разработал …

В повестку первой осенней сессии Заксобрания включен 31 вопрос

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В повестку первой в этом году осенней сессии Законодательного Собрания, …

Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» проходит в Иркутской области

11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Для усиления контроля за оборотом оружия и исключения фактов небрежного …

Уличная галерея 3D-рисунков открылась в Иркутске

11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Уличная галерея 3D-рисунков появилась в Иркутске на улице Гоголя во дворе …

Спортивные гос- и муниципальные учреждения Иркутской области освободят от налога на имущество

11:25 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания подготовили законодательную инициативу …