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Избирком и Иркутское региональное отделение ФСС подписали соглашение о сотрудничестве

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий и управляющий Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Яна Соболь 20 сентября подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению реализации избирательных прав граждан.

Ведомства будут вести совместную работу по информированию граждан о предстоящих выборах, в том числе с помощью своих онлайн-ресурсов, обмениваться аналитическими и статистическими данными, проводить мероприятия, нацеленные на просвещение избирателей и повышение их электоральной активности.

«Мы договорились объединить усилия в обеспечении избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. В частности, в случае необходимости территориальные подразделения фонда смогут предоставлять во временное пользование участковых комиссий технические средства реабилитации, что позволит создать более комфортные условия для голосования избирателям-инвалидам», - подчеркнул Э. Девицкий.

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2017-09-21 12:17:09




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