Почти 1 млрд рублей направят на комфортную городскую среду в Иркутской области в следующем году
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области прогнозный объем финансирования по реализации государственной программы по формированию комфортной городской среды в 2018 году (и каждый последующий год до 2022 год) составит почти 920 млн руб. Об этом сообщила начальник управления жилищной политики и стратегического развития регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Елена Рябых на обучающем семинаре, который прошел в рамках форума «Земля Иркутская».
Ежегодный объем финансирования по этой госпрограмме в 2018 году складывается из средств федерального бюджета - 623,8 млн руб. (на дворы и общественные пространства - 607,2 млн руб., на парки - 16,6 млн руб.), областного - 250 млн руб. и местных бюджетов - 46,0 млн руб.
Е. Рябых подчеркнула, что проект провозглашает «городскую среду» пространством с определенным уровнем комфорта: благоустроенные парки, освещенные улицы, пешеходные зоны - все это должно быть в любом населенном пункте. «Муниципальные образования, которые будут включены в реализацию проекта в следующем году, должны установить современные стандарты благоустройства территорий и актуализировать правила благоустройства с учетом этих стандартов», - сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, 2017 год - пилотный для реализации проекта. Объем федеральной поддержки составил 469,1 млн руб. (67% общей суммы), областной вклад - 231 млн руб. (33%). За счет средств местных бюджетов, а также в виде обязательного софинансирования, привлечено 96,9 млн руб. Участниками приоритетного проекта в 2017 году в Иркутской области стали 15 муниципальных образований, в которых проживает более 1,5 млн человек (60 % населения региона). В пилотных муниципалитетах проводится благоустройство 294 дворовых территорий, 36 общественных пространств, семи парков.
При выполнении программы за несколько лет в Иркутской области может быть благоустроено не менее 2,5 тыс. территорий в муниципальных образованиях и 35 парков. Муниципальные программы с перечнями территорий, распределенными по годам проведения работ по благоустройству и предполагаемыми объемами финансирования, должны быть утверждены до 1 ноября 2017 года.
Е. Рябых отметила, что на сайте министерства можно найти пошаговую инструкцию, каким образом муниципалитеты должны включаться в программу по созданию комфортной городской среды. К практической работе уже приступили Черемховский, Осинский, Тулунский, Слюдянский, Киренский, Качугский, Баяндаевский и ряд других районов. Все еще медлят муниципальные власти Жигаловского, Ольхонского, Эхирит-Булагатского, Усть-Удинского районов.
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2017-09-21 12:23:41