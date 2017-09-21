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Перевозчики из состава ассоциации "КомПас" систематически нарушают правила пассажирских перевозок - мэрия Иркутска
Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В управлении транспорта администрации Иркутска не располагают информацией ни о деятельности ассоциации «Некоммерческое партнерство по содействию в осуществлении коммерческих пассажирских перевозок по регулярным автобусным маршрутам Иркутской области» «КомПас», ни о ее составе.
По информации, полученной от председателя этой организации Ирины Орловой, в состав входят несколько перевозчиков, обслуживающих 15% городских маршрутов. При этом часть этих перевозчиков систематически нарушает правила осуществления регулярных пассажирских перевозок, подчеркивают в мэрии.
Так, по маршрутам №№ 4с, 11к, которые обслуживались ООО «Бригада», расторгнуты договоры и прекращено действие выданных карт. Решение принято, потому что ООО «Бригада» не исполнило условия указанных договоров. Предприятие осуществляет незаконную деятельность по маршруту № 2 «Центральный рынок - Юбилейный», также выставляет большее количество транспортных средств по маршруту № 5к. За последние три месяца составлено три протокола, постановления на общую сумму штрафов на юридическое лицо 300 тыс. руб. и на физических лиц 15 тыс. руб.
ИП Лавриненко Алексей Владимирович обслуживает муниципальный маршрут регулярных перевозок № 17. Кроме того, перевозчик работал по неустановленному автобусному маршруту № 69к (63). В соответствии с решением арбитражного суда Иркутской области от 26.09.2016 г. по делу № А19-10967/2016 деятельность ИП Лавриненко А.В., ООО «Технолюкс», ООО «Трансмиссия», ИП Линникова Е.В. по маршруту регулярных перевозок № 69к «Ц. Рынок - ул. Волжская - ул.30-й Дивизии - Ц.Рынок» признана незаконной. Вышеуказанных перевозчиков суд обязал прекратить деятельность по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршруту № 69к. Также в прокуратуру города Иркутска направлена информация о маршруте регулярных перевозок № 63 «Ц. Рынок - ул. Волжская - ул. 30-й Дивизии - Ц. Рынок» для принятия мер прокурорского реагирования по признанию деятельности ИП Лавриненко А.В. по осуществлению регулярных перевозок по данному маршруту незаконной и запрете в указанной деятельности. Прокуратура Иркутска готовит иск в суд о признании незаконной деятельности ИП Лавриненко А.В. по осуществлению перевозок пассажиров по маршруту № 63. Кроме того, в администрации города есть информация, что перевозчик незаконно осуществляет деятельность по перевозке пассажиров по межмуниципальному маршруту № 415. Составлено шесть протоколов, два постановления на общую сумму штрафов 300 тыс. руб.
В мэрии подчеркивают, что даминистрация города наводит порядок в сфере осуществления пассажирских перевозок. Перевозчикам выдвигаются определенные требования, которые формируются на основании обращений жителей города, пассажиров общественного транспорта. При этом только от перевозчиков зависит, на каком маршруте они будут работать. Все конкурсы на осуществление пассажирских перевозок проходят прозрачно в условиях здоровой конкуренции.
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2017-09-21 13:04:47
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Перевозчики из состава ассоциации "КомПас" систематически нарушают правила пассажирских перевозок - мэрия Иркутска
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