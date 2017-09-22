Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 22.09.2017, 06:16
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.22 (+0.10)
EUR 69.26 (-0.50)
10 CNY 88.29 (-0.12)
Информер праздники сегодня

ВСЖД за восемь месяцев выплатила более 7 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Структурные подразделения ОАО "РЖД", а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в период с января по август текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислили свыше 7 млрд руб.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области - более 4,9 млрд руб. Это на 900 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в бюджет Республики Бурятия перечислено более 2 млрд руб.; в бюджет Забайкальского края - более 90 млн руб.; в бюджет Республики Саха (Якутия) - свыше 4 млн руб.

Ссылки по теме:

2017-09-22 05:13:16




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!