Сразу шесть жителей Иркутской области стали за сутки жертвами мошенников
Иркутск. Сибирские новости - С начала года в полицию Иркутской области поступило 800 сообщений от граждан, ставших жертвами обмана; 20 сентября их поступило сразу шесть, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Так, 65-летняя жительница деревни Куда на сайте «Авито.ру» разместила объявление о продаже картофеля.
Накануне ей позвонил покупатель и попросил пройти к банкомату для того, чтобы она смогла получить деньги за урожай. Пенсионерка выполнила под диктовку ряд операций и аферисты списали с её счёта 17 тыс. руб. Это не первый случай, когда жители Иркутского района становятся жертвами мошенников при попытке продать картофель.
С разницей в один час сразу два заявления о мошенничестве поступили в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Иркутское». В одном случае мужчина увидел объявление в Интернете о имеющейся вакансии в одной из фирм. При «трудоустройстве» заявитель перевёл 15 тыс. руб. якобы для оформления допуска. После перевода номер телефона «работодателя» стал недоступным. Во втором случае женщина в качестве предоплаты за покупку телефона перевела 18 тыс. руб., товар так и не получила.
Четвертый факт обмана зарегистрирован в Слюдянке. 63-летней женщине в социальной сети «Одноклассники» пришло сообщение от подруги. В нём было написано, что один из крупных банков страны проводит акцию и дарит клиентам подарки. Пенсионерка для участия в акции заполнила данные, указав в том числе и конфиденциальную информацию, и спустя некоторое время у неё со счёта было списано 7 тыс. руб.
Житель Нижнеудинска на сайте нашёл объявление о продаже бурильной установки. Связавшись с продавцом, 42-летний мужчина перевёл в качестве предоплаты 65 тыс. руб.. Груз житель региона получил, но вместо товара в контейнере находились мешки с песком. По данному факту проводится проверка.
Около 23 часов в полицию обратилась 52-летняя иркутянка. На телефон женщины позвонил незнакомец и представился представителем сотовой компании. Мужчина сообщил, что за услуги связи клиентке положена компенсация. Назвав собеседнику данные банковской карты, вместо полагающейся выплаты иркутянка получила списание денежных средств в сумме 5 тыс. руб.
Полиция предупреждает, будьте бдительны! Не нужно переводить задаток при совершении покупок в Интернете! Не доверяйте информации о выигрышах и прочих финансовых прибавках!
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2017-09-22 05:17:46