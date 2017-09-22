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Россия заинтересовалась поставками МС-21 в Алжир

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Москва. Сибирские новости - Россия заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 в Алжир, вопрос обсуждается сторонами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министра энергетики РФ Александра Новака, являющегося сопредседателем российско-алжирской межправительственной комиссии.

«Россия, безусловно, заинтересована в поставках отечественных самолетов в Алжир, в том числе и Sukhoi Superjet, и в будущем МС-21. В рамках рабочей группы эти вопросы обсуждаются», - сказал А. Новак в ходе заседания межправкомиссии.

По его словам, помимо этого рабочая группа по транспорту в рамках межправкомиссии обсуждает развитие морского транспорта, судостроения, обеспечение безопасности перевозок, участие российских компаний в развитии транспортной инфраструктуры в Алжире.

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2017-09-22 05:23:15




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