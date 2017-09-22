Более 100 рейдов по проверке автобусов проведено в Иркутске в этом году

06:07 - Иркутск. Сибирские новости - Более сотни совместных рейдов по выявлению нарушений лицензионного законодательства …

А. Бунёв: воспитанники Черемховского интерната были обречены

06:03 - Иркутск. Сибирские новости - Воспитанники Черемховского психоневрологического интерната изначально были …

Коршуновский ГОК начал поставки железорудного концентрата угольщикам Эльги

05:57 - Железногорск-Илимский. Сибирские новости - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в группу «Мечел») …

Более полумиллиона рублей собрали детсады и школы Братска в ходе III Единой благотворительной ярмарки

05:52 - Братск. Сибирские новости - В ходе III ежегодной Единой благотворительной ярмарки дошкольных талантов …

Прием граждан по повышению платы за услуги ЖКХ проведет региональная приемная председателя «ЕР»

05:41 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая …

Россия заинтересовалась поставками МС-21 в Алжир

05:23 - Москва. Сибирские новости - Россия заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet …

Сразу шесть жителей Иркутской области стали за сутки жертвами мошенников

05:17 - Иркутск. Сибирские новости - С начала года в полицию Иркутской области поступило 800 сообщений от граждан, …

ВСЖД за восемь месяцев выплатила более 7 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

05:13 - Иркутск. Сибирские новости - Структурные подразделения ОАО "РЖД", а также дочерние общества …

Перевозчики из состава ассоциации "КомПас" систематически нарушают правила пассажирских перевозок - мэрия Иркутска

13:04 - Иркутск. Сибирские новости - В управлении транспорта администрации Иркутска не располагают информацией …

Почти 1 млрд рублей направят на комфортную городскую среду в Иркутской области в следующем году

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области прогнозный объем финансирования по реализации государственной …