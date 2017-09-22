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Более 100 рейдов по проверке автобусов проведено в Иркутске в этом году
06:07 - Иркутск. Сибирские новости - Более сотни совместных рейдов по выявлению нарушений лицензионного законодательства …
А. Бунёв: воспитанники Черемховского интерната были обречены
06:03 - Иркутск. Сибирские новости - Воспитанники Черемховского психоневрологического интерната изначально были …
Коршуновский ГОК начал поставки железорудного концентрата угольщикам Эльги
05:57 - Железногорск-Илимский. Сибирские новости - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в группу «Мечел») …
Более полумиллиона рублей собрали детсады и школы Братска в ходе III Единой благотворительной ярмарки
05:52 - Братск. Сибирские новости - В ходе III ежегодной Единой благотворительной ярмарки дошкольных талантов …
Прием граждан по повышению платы за услуги ЖКХ проведет региональная приемная председателя «ЕР»
05:41 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая …
Россия заинтересовалась поставками МС-21 в Алжир
05:23 - Москва. Сибирские новости - Россия заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet …
Сразу шесть жителей Иркутской области стали за сутки жертвами мошенников
05:17 - Иркутск. Сибирские новости - С начала года в полицию Иркутской области поступило 800 сообщений от граждан, …
ВСЖД за восемь месяцев выплатила более 7 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ
05:13 - Иркутск. Сибирские новости - Структурные подразделения ОАО "РЖД", а также дочерние общества …
Перевозчики из состава ассоциации "КомПас" систематически нарушают правила пассажирских перевозок - мэрия Иркутска
13:04 - Иркутск. Сибирские новости - В управлении транспорта администрации Иркутска не располагают информацией …
Почти 1 млрд рублей направят на комфортную городскую среду в Иркутской области в следующем году
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области прогнозный объем финансирования по реализации государственной …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила карту зарплат самых востребованных специалистов в Сибири. Оказалось, что самое высокое вознаграждение сегодня в нашем регионе предлагают программистам: от 37 до 69 тыс. руб.. Самые дорогие предложения, при этом, можно найти в Новосибирске и Томске.
Актуально
Привыкли к здоровому питанию? В Иркутске есть место, где продукты для приверженцев ПП продаются в большом ассортименте!
В Иркутске есть место, куда ежедневно устремляются сотни горожан и гостей города. Это Центральный рынок.
Пресс-релиз
22 сентября в Иркутске прошел семинар для акционеров, клиентов группы ВТБ и частных инвесторов. Представители банка рассказали участникам о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров, системе электронного голосования и дивидендной политике.
АО «Ангарскцемент» организовало для детей работников экскурсии на «Карьер Перевал». С 13 по 15 сентября сырьевую базу предприятия, расположенную в городе Слюдянка, посетили около 70 ребят в возрасте от пяти до 14 лет.
25 сентября «Ростелеком» отмечает День компании. В преддверии праздника для сибирских абонентов оператор связи организовал целую серию конкурсов совместно с порталом Sibnet.ru. Приняв участие в одном или нескольких из них, можно получить бонусы, ценные призы и подарки.