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Прием граждан по повышению платы за услуги ЖКХ проведет региональная приемная председателя «ЕР»

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 25 сентября с 14:00 до 17:00 состоится тематический прием граждан по вопросам необоснованного повышения платы за услуги ЖКХ.

В приеме граждан примут участие представители региональной службы государственного жилищного надзора Иркутской области. Запись по телефону 8(3952) 24-02-73. Адрес приемной: г. Иркутск, ул. Российская, д. 20.

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2017-09-22 05:41:29




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